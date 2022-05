El actor y productor estadounidense Forest Whitaker, reconocido por sus trabajos en filmes como “Bird”, “Pelotón” y “Buenos días, Vietnam”, entre otros, se refirió a su presencia en el Festival Internacional de Cannes, donde hoy recibió la Palma de Oro honoraria en la gala de apertura y aseguró que desde su rol como realizador "es necesario sentir que se está contribuyendo al diálogo".

La Palma para el ganador del Oscar por "El último rey de Escocia" (2006), que sucede en la lista de homenajeados a su colega Jodie Foster, fue otorgada con una enorme ovación de los asistentes para destacar "un viaje artístico brillante, una personalidad rara, así como un discreto pero fuerte compromiso humanitario con temas clave de actualidad", según señaló la organización del certamen.

En charlas previas con la prensa internacional, Whitaker, quien en 1988 fue premiado como Mejor actor en Cannes por su papel en "Bird", de Clint Eastwood, comentó que fue en esa oportunidad en la que fue "reconocido a nivel internacional como un artista".

"Me permitió hacerme ver como un artista, cuando todavía era muy novato. Había estado intentando interpretar ese papel y de repente estaba acá, siendo reconocido. Fue algo que me llegó al corazón, realmente fue un gran regalo", admitió el actor, que debutó en la pantalla grande en 1982 con "Picardías estudiantiles", la comedia dramática de iniciación dirigida por Amy Heckerling.

MIRÁ TAMBIÉN Se acerca la segunda edición del Festival No Convencional en la Ciudad de Buenos Aires

En esta 75ta. edición del festival, Whitaker se hizo presente además como productor del documental "For the Sake of Peace", ambientado en Sudán del Sur y dirigido por Christophe Castagne y Thomas Sametin, que será proyectado en una función especial este miércoles 18

Al respecto, explicó que su trabajo como productor difiere mucho de sus experiencias actorales, ya que el detrás de cámara implica una responsabilidad por tender puentes y plantear discusiones, mientras que como intérprete se deja "llevar por sus instintos" y por sus creencias personales sobre el mundo.

En tanto, Whitaker deslizó algunos adelantos sobre la próxima película de Francis Ford Coppola, "Megalopolis", que comenzará a filmarse en agosto y en la que participará junto a Adam Driver, Nathalie Emmanuel y el veterano Jon Voight.

El actor comentó que tendrá un papel relevante en la -hasta ahora- misteriosa trama del filme, que será costeado en su totalidad por el propio Coppola, quien viene planeando el proyecto hace casi dos décadas e invertirá más de 100 millones de dólares en la realización de la cinta, la primera en su haber tras seis años de pausa luego del estreno de "Distant Vision" en 2016.

"El elenco está tomando forma", aseguró Whitaker, que también aprovechó la ocasión para calificar a Coppola como un "cineasta asombroso", con quien tenía grandes expectativas de trabajar juntos en esta producción que mostrará una versión utópica de Nueva York con un estilo que recuerda a las épicas romanas.

"La historia lidia con la ciudad y con las estructuras de poder dentro de ellas, que están peleando por el poder. Una de las dos es más progresiva que la otra", sugirió el actor. (Télam)