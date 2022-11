(por Sergio Arboleya) El pianista y compositor carioca André Mehmari, quien encontró en el jazz la manera de hacer equilibrio entre la música culta y la popular, traerá por primera vez a la Argentina su terceto con el que acaba de grabar un tributo a Milton Nascimento y a sus colegas del movimiento Clube da Esquina.

"Milton Nascimento representa lo mejor que la sociedad mestiza brasileña ha producido como cultura. Su adiós a los escenarios se concretó por la avanzada edad del maestro, pero su música nos acompaña todos los días y ha sido siempre un punto de referencia para mí como artista y como ser humano", resalta Mehmari durante una entrevista con Télam.

La fascinación del músico por su colega quien a mediados de noviembre se despidió de los escenarios con una larga gira que culminó en Belo Horizonte, lo llevó a visitar un período fecundo de su vida artística en los principios de la década del 70.

Aquel colectivo sonoro reunido en Clube da Esquina reunió a Nascimento con Ló Borges, Ney Matogrosso, María Gadú, Seu Jorge, Iza, Criolo y Samuel Rosa, entre más, pero para Mehari allí hubo "mucho más que un movimiento puramente musical".

"El Clube da Esquina -lo describe- fue un encuentro de corrientes de pensamiento, desde el jazz hasta el folclore, desde lo sagrado y lo profano, desde los Beatles hasta la Bossa Nova, todo milagrosamente fusionado en la divina voz de Milton que agrega e amplifica a todo. Y para mí la palabra que me viene a la mente por todo aquello es ¡humanismo!".

En esa veta sensible, el intérprete añade que "la música del Clube ha sido parte de mi vida desde la infancia y revisarla y visitarla siempre es emocionante y me conecta con mis raíces más profundas".

Pero además de las recreaciones del cancionero de Clube da Esquina como fruto del proyecto "Na Esquina do Clube com o Sol na Cabeça" (2017), el pianista traerá por primera vez al país a sus compañeros Neymar Dias (bajo eléctrico y acústico y viola caipira) y Sérgio Reze (batería), un trío con su nombre conformado en 2019.

La agrupación jazzera ofrecerá tres recitales (el viernes 2 de diciembre a las 20 y sábado 3 a las 20 y 22.30), en Bebop Club, Uriarte 1658, del barrio porteño de Palermo.

Las funciones permitirán reencontrar a un artista de 45 años que supo tocar y grabar en el país el disco "Serprentina" -junto a Juan Quintero y Carlos "Negro" Aguirre, quienes casualmente y hacia mediados de la semana publicarán el álbum compartido "Abrazo (en vivo)"-.

El camino de Mehmari, además, consta de medio centenar de registros, colaboraciones con Antonio Meneses, Mário Laginha, Gabriele Mirabassi, Danilo Brito, Maria João, Hamilton of Holland, Ná Ozzetti, María Bethania, la Filarmónica de Minas Gerais, el Quinteto Villa-Lobos y Mónica Salmaso, entre más, y actuaciones en Italia, Estados Unidos, Japón, China, Canadá y países de Latinoamérica y Europa.

Sobre escenarios como Salle Gaveau (Paris), Kennedy Center (Washington), Lincoln Center (Nueva York), Umbria Jazz, Sala São Paulo, Carnegie Hall (donde acaba de estrenar una obra orquestal junto a instrumentistas locales) y Sala Cecilia Meirelles, por citar apenas algunos, plasmó diversos repertorios del jazz a la música culta (como su segunda ópera "El Machete", que estrenará en 2023), pasando por los géneros populares.

Télam:¿Por qué elegiste este formato de trío de jazz para tocar aquellas músicas del Clube da Esquina?

Andrés Mehmari: Empezamos con un trío tradicional de piano, contrabajo y batería, pero nuestra paleta sonora es mucho más amplia mediante el uso de instrumentos complementarios como sintetizadores y viola caipira. La formación es clásica pero el enfoque es muy nuestro. El reto era transmitir todos los colores del Clube sin recurrir al canto, en un lenguaje puramente instrumental.

T: ¿Cómo se inscribe el trío que compartís con Neymar Dias y Sérgio Reze en la escena musical brasileña actual?

AM: Sérgio es quizás el compañero musical más antiguo y constante que tengo. Son 25 años de grabaciones, de conciertos. Con Neymar también tengo una gran afinidad musical y en este trío tengo la dicha de tener cómplices perfectos, ideales para mis expediciones sonoras.

Los dos son muy activos en una amplia variedad de proyectos y nuestro trío ha tenido la oportunidad de actuar en muchos lugares del mundo por contar con una formación tradicional pero con un sonido y una concepción muy poco tradicional, debido a la manera abierta en la que cada músico ve su instrumento.

T: ¿Con qué expectativas volvés a tocar en Argentina?

AM: Para mí personalmente, siempre ha sido una gran alegría tocar en Argentina, por la pasión que tengo por su música y su cultura. También una oportunidad de ver tantos queridos amigos y visitar Buenos Aires, una ciudad que amo. En este caso especial también será el debut del trío en el país y tengo muchas ganas de compartir nuestro trabajo con el público de Buenos Aires.

T: ¿Tenés intenciones de relacionarte nuevamente con artistas locales para nuevos proyectos compartidos?

AM: ¡Claro! "Serpentina" es uno de mis discos favoritos y tengo sueños de trabajar mucho más con estos colegas tan admirados, además de mi deseo de plasmar un proyecto solo con músicos argentinos en mi estudio Monteverdi. Además, recientemente hice un hermoso proyecto con Banda A Saidera, traduciendo la magnífica obra de Astor Piazzolla a un idioma brasileño, con mucho respeto y cuidado. Me encantaría traer este proyecto a Argentina, pero hay muchos desafíos y los tiempos no son fáciles.

(Télam)