Fer Dente, Franco Masini y el cantante Nahuel Pennisi presentan el musical “Regreso en Patagonia”, basado en un libro de Alejandro G. Roemmers, con música de Nazareno Andorno, desde el jueves 8 de septiembre en el porteño teatro Metropolitan.

Con dirección general de Sebastián Irigo, la puesta contará además con la actuación de figuras como Iñaki Aldao, Laura Esquivel, Karina Hernández, Cande Molfese y Roberto Peloni.

La obra narra la historia de un escritor al que no le están saliendo bien las cosas, su trabajo no lo hace feliz y no logra cumplir sus sueños, hasta que un día un amigo cercano que no veía desde hace algún tiempo lo invita a su cabaña en la Patagonia y acepta emprender el viaje.

Emprende el viaje y durante el recorrido conoce a un joven especial, con el que atravesará paisajes extraordinarios, conocerán raros personajes y forjarán una amistad, pero al llegar al destino planeado un suceso cambiará sus vidas para siempre.

Pedro Vega, Maca Palermo, Lucila Muiño, Felipe Tarigo, Lucía Perdigón, Anita Petrich, Camila Meilerman, Nico Villalba, David Okada Caldas, Facundo Massuco, Matías Gonzalez, Pato Flores, Jimena Gómez, Lisa Queti, Rochy Ferrari, Matías Prieto Peccia, Maru Gaud Arena, Martina Loyato, Belén Alonso, Jon Agostinelli, Rodrigo Vallejos, José Della Rossa, Camila Rosen y Candela Zubeldia, representantes del género musical de la escena local, completan el elenco.

“Regreso en Patagonia” se podrá ver en la sala ubicada en avenida Corrientes 1343, de jueves a domingos, con doble función los sábados.

(Télam)