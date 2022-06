El actor estadounidense Ben Stiller, embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas que llegó ayer a Kiev para entregar ayudas humanitarias, le dijo hoy al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski: "Eres mi héroe".

El comediante, productor y cineasta neoyorquino también le dijo al mandatario: "Ya habías hecho una gran carrera como actor", a lo que Zelenski retrucó: "No tan grande como la tuya", según puede verse en el video del encuentro en el Palacio de Gobierno subido a YouTube y relatado por Ansa.

Stiller explicó que "es muy difícil comprender lo que está pasando aquí, si no se lo ve en persona. Hoy fui a Irpin y vi tal nivel de destrucción. Una cosa es verlo a través de la tele y las redes sociales, y otra es verlo aquí, hablando con las personas".

El premier ucraniano apuntó que "no es interesante hablar de la guerra todo el día, pero para nosotros es muy importante para que las personas no se olviden y para que no se reduzca la presión sobre Rusia". (Télam)