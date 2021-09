El actor Mauricio Dayub, director de "Inmaduros", la comedia que pre-estrenará mañana en el teatro porteño El Nacional protagonizada por Diego Peretti y Adrián Suar, contó que el título de la pieza que aborda el reencuentro de dos amigos responde a "esa tendencia que a veces tenemos de insistir en una forma de vivir que no se relaciona con el presente".

"El presente te demanda una actitud pero si vos insistís en tener la misma que tenías a los 20 años, rápidamente caés en un estado de inmadurez porque no te estás enfrentando con lo que sos, si no con lo que eras cuando tenías 20", contó Dayub a Télam.

Mientras se prepara para llevar a España "El equilibrista", su exitoso y multipremiado unipersonal que, insólitamente, en la actualidad ofrece funciones en dos salas porteñas (en la propia, El Chacarerean, y en el Maipo), el creador de "El amateur" apunta que el humor de la pieza aparece en "la insistencia por implementar un modelo que ya no te va".

Escrita por Juan Vera y Daniel Cúparo, la obra que ofrecerá desde mañana cuatro únicas funciones (8, 15, 22 y 29 de septiembre a las 20.30) y luego se estrenará oficialmente en enero del 2022, cuenta la historia de Alfi (Suar) y Fideo (Peretti), dos amigos de toda la vida, muy diferentes entre sí: Alfi es publicista, separado y con un hijo al que apenas ve, que rehúye de cualquier compromiso afectivo, a excepción de Alexa su casa inteligente. Fideo, en cambio, es un psiquiatra muy conservador, casado hace más de 25 años con su primera novia.

MIRÁ TAMBIÉN Pakapaka recibe un reconocimiento especial en festival chileno por un capítulo de Zamba

La obra está enfocada en el reencuentro entre ambos cuando Fideo se separa y va a ver a Alfi en busca de consuelo.

Si bien los ensayos de la obra que completan Patricia Echegoyen, Fernanda Metilli, Jessica Abouchain, Carla Pandolfi y Andrea Politti (voz en off) estaban previstos para marzo de 2020, la pandemia obligó a Dayub a trabajar vía zoom con el libro, el vestuario, escenografía (que tiene la complejidad de incluir una "casa inteligente"), avanzando más lento y a través de la pantalla.

Un año y medio después, el actor dirá que esa pausa obligada le permitió "un tiempo que habitualmente el teatro comercial no tiene, una elaboración más auspiciosa que juntarse dos meses y tener el resultado rápido".

Télam: ¿Cómo fue el proceso virtual de trabajo con Suar y Peretti?¨

MIRÁ TAMBIÉN Miles de personas salieron a las calles de Atenas para el último adiós a Theodorakis

Mauricio Dayub: Es la primera vez que trabajan juntos y el zoom implicó un trabajo de análisis. Fue muy divertido también porque era atípico. Pero se avanzó. Ellos iban estudiando, viendo qué les parecía, qué les quedaba más a mano, sentíamos dónde se podía corregir. Había mucho interés de ellos, disposición a trabajar como sea y eso cuenta mucho porque el actor en ese sentido es todo. Había ganas, nos gustaba y como habíamos previsto el proyecto con anticipación llegamos con expectativa. Y de algún modo, todos en la pandemia tuvimos que encontrar un salvoconducto.

T: ¿Cómo definirías el vínculo entre estos dos amigos?

MD: Son dos amigos de la infancia que se han dejado de ver en el último tiempo y cuando uno se conoce de toda la vida el reencuentro tiene muchos matices; uno no acepta rápido el cambio del otro y eso es divertido.

T: En relación a "El equilibrista" dijiste que no te gustaba la vida de los adultos, ¿eso está relacionado con la inmadurez o está ligada con otra cosa?

MD: La inmadurez tiene que ver con una manera de ver la vida que en la que, en el fondo, todos nos reconocemos porque hay una edad a la que uno, de algún modo, siempre quisiera volver por lo que produjo en nosotros esa edad. Y en esta obra hay uno de los personajes que tiende a eso, a ser lo que ya no puede ser, porque hay cosas que a determinada edad suenan coherentes y en otras bastante ridículas y ahí está el humor también. En esa insistencia por implementar un modelo que ya no te va. Uno cae habitualmente en eso y después se da cuenta o tiene un amigo o una persona que te lo dice. En este caso, uno de ellos tiene una tendencia muy obsesiva con eso de tratar de defenderse siempre con el esquema de los 20.

T: ¿Ahí está la conexión con el público?

MD: En unos preestrenos que hicimos me di cuenta que hay mucha efectividad con el espectador, evidentemente es un tema que todos reconocemos: ese lugar al que cada tanto querríamos volver. Y el teatro te permite a veces ir hacia esos lugares.

T: ¿De qué manera aparece retratado el vínculo de estos personajes con las mujeres?

MD: Las cuatro actrices representan un modelo distinto de mujer, cuatro vidas totalmente opuestas y eso da un pantallazo de estas nuevas formas de relacionarse, de toda esta apertura que hemos tenido en los últimos años y que cuando se asimila produce cierta sensación de avance, de modernidad, y cuando no se asimila produce una risa retrógrada en la que todos nos reconocemos porque como es algo nuevo y no todos asimilamos los cambios de la misma manera, eso hace reír.

T: El año que viene llevás "El equilibrista" a España, ¿qué expectativas tenés con mostrar tu historia en Europa?

MD: Sí, vamos a España y a Italia. Los directivos del teatro Del Canal donde voy a hacer el estreno en Madrid la vinieron a ver acá y me dijeron que es absolutamente reconocible la historia allá también para los europeos. Yo no lo sé, me auguran gira, más funciones de las que voy a hacer. Voy a hacer una presentación en Italia a fines de abril, por ahora no están confirmadas las fechas en el pueblo de mi madre, Manfredonia, provincia de Foggia, donde transcurre parte de la historia que tiene su sala y se había hablado con el Teatro Piccolo di Milano. (Télam)