El director estadounidense David Lynch actuará en la próxima película de Steven Spielberg, titulada "The Fabelmans", aunque por ahora no se sabe qué papel encarnará el reconocido cineasta de filmes oscuros y surrealistas, informó el sitio especializado Variety.

La película, también escrita y producida por Spielberg, es un drama de iniciación inspirado en la infancia del director de "Tiburón" y se estrenará el 23 de noviembre.

Más allá de destacarse como el principal director de cintas surrealistas de los últimos cincuenta años, con títulos como "Eraserhead" (1977), "Mulholland Drive" (2001) y "Carretera perdida" (1997), no es la primera vez que Lynch se pone delante de las cámaras, ya que apareció haciendo cameos en sus películas y también actuando en su serie "Twin Peaks", además de encarnar a un hilarante productor de late night shows en 2012 en "Louie", de Louis C.K

Durante los últimos años, Lynch estuvo activo en participaciones en series poniendo su voz, y realizó un corto de 17 minutos distribuido por Netflix, "What Did Jack Do?", pero el ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1990 por "Corazón salvaje" lleva varios años sin hacer largometrajes: "Inland Empire" fue su última película, estrenada en 2006.

El drama autobiográfico de Spielberg se desarrolla en Arizona, donde el cineasta ganador de tres Oscar transcurrió sus años de formación, y tiene un elenco conformado también por Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano y Gabriel LaBelle. (Télam)