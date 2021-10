El rockero David Lebón fue distinguido hoy como personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires en la Legislatura porteña, donde dio un breve concierto que culminó con "Seminare", canción que interpretó junto a Pedro Aznar, quien fue su compañero en el legendario grupo Serú Girán.

El guitarrista, compositor y cantante que mañana cumplirá 69 años, recibió un diploma en el Salón Dorado de la Legislatura y seguidamente al homenaje devolvió el gesto interpretando cuatro canciones en compañía de Leandro Bulacio, en teclado, y Marcelo Ferrón en bajo: "El tiempo es veloz", "Mundo agradable" y "Copado por el diablo", completaron el set rematado por "Seminare" y coreado por el público, en el que había, además de legisladoras y legisladores, familiares y amigos del músico, como la artista Sandra Mihanovich.

"Me quedaría todo el día acá, pero no tengo tantos temas", dijo Lebón entre sonrisas al terminar la segunda canción, y, continuando con tono humorístico, añadió: "Un amigo mío dice que es ateo gracias a Dios, no sé qué quiere decir eso. Yo quiero agradecer al creador, por darme la posibilidad de hacer este trabajo, que es el único que me gusta".

Antes de tocar la guitarra y cantar, Lebón recibió el diploma de personalidad destacada y dio un discurso breve y espontáneo en el que se lo notó alegre y a la vez emocionado.

"Quiero agradecer a Pedro Aznar, de quien aprendí muchas cosas para estar en este momento como estoy: muy bien y feliz", dijo dirigiéndose a su excompañero en Serú Girán, que estaba sentado la primera fila.

También en primera fila, sentado al lado de Aznar, se encontraba José Soler, a quien Lebón también agradeció especialmente y presentó como "el primer técnico de grabación de Emi Odeón en Argentina".

Lebón fue reconocido como como personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires por iniciativa del legislador del bloque Vamos Juntos, Matías López, quien también habló en la ceremonia.

"Como artista, tu huella es parte de la identidad de nuestra ciudad", dijo el diputado dirigiéndose a Lebón, y, en otro tramo de su discurso, agregó: "Sos una buena persona que supo cultivar los afectos. Este diploma lo hiciste vos, con tu música, y lo escribieron todos los aplausos que recibiste".

La ceremonia de hoy tuvo una concurrencia limitada por los protocolos, pero, aún así, marcó el regreso del público a la Legislatura porteña, que desde marzo de 2020 realiza tanto las actividades legislativas como las protocolares con modalidad mixta, es decir con algunas pocas personas participando de manera presencial y, el resto, conectados mediante plataformas digitales. (Télam)