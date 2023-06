Luego que la Justicia de Brasil absolviera a Juan Darthés en la causa en la que fue acusado de haber abusado sexualmente de su colega Thelma Fardin cuando era menor de edad, el actor grabó un video en el que advirtió que ya se emitieron dos fallos y "fueron claros y contundentes". En la filmación difundida en redes sociales, Darthés habló de "destrucción" de su trabajo y de su vida, y "de daño irreparable", y agradeció a los que lo apoyaron "escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social". "Cinco años, casi cinco años que ya pasaron…Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes", expresó Darthés en la primera parte del video. Mientras agradecía a familiares, allegados y las personas que lo apoyaron, expresó: "La Justicia tiene sus tiempos. Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con una miradas, con rezos…Y fue importantísimo para nosotros, fue sanador. Y te lo quería agradecer". Los agradecimientos también fue para el equipo de abogados brasileños que lo defendió y a Fernando Burlando, al que reconoció su "amistad y poner el pecho ante tanta hipocresía"

El propio Burlando, en cuyas redes fue publicado el video, expresó al cerrarlo: "Juan siempre confié. Para mí fue fácil, conocía cosas que muchos no. A vos, a tu mujer, tus hijos y además te sometí a todo tipo de estudio y pericia que se para vos fue un tormento". El abogado sostuvo que falta un trecho a recorrer en proceso

"¡Falta un paso más! Aferrarse a Dios a la familia y al amor por la verdad es nuestro camino", añadió

La Justicia de Brasil absolvió en primera instancia a Darthés en cuanto a la acusación de abuso sexual vertido por Fardin por supuestos hechos ocurrido el 17 de mayo de 2009 en Nicaragua cuando ambos se encontraba con el elenco de "Patito Feo" y la actriz era menor de edad, tenía 16, y el actor, 45. El fallo sostiene que "existe duda sobre la ocurrencia o no de la conjunción carnal" y esa duda hizo que el juzgado resolviera a favor del imputado. El tribunal consideró que no hay pruebas de acceso carnal, por lo que concluyó que las otras acusaciones por abuso prescribieron, en un fallo con el que no se mostraron conformes tanto los abogados de Fardin como el fiscal del caso, que anticiparon que apelarán. AMR NA