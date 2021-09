Darío Dukáh es el adaptador y director de la obra "Olvídame", que también protagoniza, secundado por la actriz Tania Marioni, sobre un libro del dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra, en la que "la impunidad de los amantes es infinita y, quienes, sin darse cuenta buscan su castigo" y que se puede ver los sábados en el porteño Espacio Callejón.

Consultado por Télam por su obra con título de bolero, Dukáh expresó: "Hay mucho del bolero como corriente musical; si bien el romanticismo del bolero se refleja por momentos en la obra, con esta puesta se quiere contar también su otra cara, para salir de la nostalgia y la cadencia que a veces tiene. Hay amores, prohibidos o no, que nunca se olvidan, por más que la vida nos traiga miles de vínculos nuevos, hay de esos amores que son 'para siempre', incluso aunque no estén".

La obra ofrece funciones los sábados a las 20 en la sala ubicada en Humahuaca 3759, las entradas se pueden adquirir a través de https://publico.alternativateatral.com/entradas75386-olvidame?o=14 y tiene vestuario de Pepe Uría, escenografía y luces de Dukáh, realización digital de Melina Diamante, cámara en vivo de Mauro Cappellacci, coreografía de Matias Prieto, producción técnica de Melina Diamante y ejecutiva de Daniel Cáceres.

Télam: ¿Sentís que la obra que va "a contramano" de las tendencias actuales del teatro independiente argentino?

Darío Dukáh: Creo que habla mucho de un no poder estar sin eso que hace sentir vivo al ser humano y, por lo tanto, de cierta dependencia a veces patológica. Habla de lo poco indiferente que se puede ser cuando un sentimiento es fuerte… y critica bastante el cinismo en el que vivimos muchos y el costo que tiene eso.

T:- ¿Cómo la describirías?

DD: Cualquier persona puede sentirse identificada con esta historia… todos tuvimos un amor así; todos vivimos fantasías de cómo sería la vida con un amor prohibido; y nuestros cuerpos siguen teniendo memoria de las sensaciones que provoca tener, aunque sea por momentos, aquello que no se permite. Es "la" historia arquetípica, de un amor cobarde que vivimos muchos de nosotros, y por muchas razones que impone esta sociedad no nos animamos a vivir. Ana y Juan son dos personajes que podrían ser cualquiera de nosotros. Necesitan uno del otro para sentirse vivos y saber que pueden seguir adelante con una vida que se les impuso. En la ausencia del otro es el recuerdo de esos momentos lo que los mantiene vivos… Juntos son imposibles, pero ahí están, siendo imposibles juntos y dejando lo posible para otro día, como cualquiera de nosotros.

T: ¿Cuál es el "color" de la puesta? No es la primera vez que de la Parra se ocupa de una pareja; ya lo hizo en "Los pájaros cantan en griego" y en otras obras.

DD: La pasión es una emoción básica del ser humano de la que no se puede escapar, es un sentimiento intenso, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, aunque depende mucho del lugar donde uno ponga "pasión", lo que recibe diferentes nombres… amor, vocación, celos, obsesión, ira… La puesta deja al descubierto las consecuencias de no hacerse cargo de ese sentimiento…Creo que actualmente se le tiene miedo a poner pasión en algo que puede hasta ser "despersonalizante", sobre todo en un vínculo amoroso. Por otra parte las redes y la tecnología han enajenado mucho la vincularidad. Con esta propuesta deseo recordarle a la platea una de las cosas que nos hace humanos, porque de no hacerlo y traerlo a la conciencia, lo pasional se apodera de nosotros y perdemos la capacidad de elegir.

T: ¿Qué te atrajo del relato de Marco Antonio de la Parra?

DD: Tiene mucho de mi propia historia; la gran diferencia es que yo me casé con mi "amor prohibido".

T: ¿Sentís que es una creación "muy" tuya, ya que la adaptaste, la dirigís, ponés las luces y la escenografía y además actuás en ella?

DD: Si bien siento que es muy mía por la adaptación y la puesta, que incluso tiene elementos que en la obra de Marco Antonio no existen, tiene mucho de su obra. Siento que la tomé prestada y con su autorización me puse a jugar; y esa libertad a veces me hace sentir la obra como propia; Marco Antonio es un autor muy muy generoso, y autores así no son fáciles de encontrar.

T: ¿Por qué elegiste a Tania Marioni para acompañarte en escena?

DD: Tania es una gran actriz, tiene un instrumento increíble para trabajar. Es muy versátil y siempre está dispuesta a ajustar y mejorar lo que se le marca desde la dirección. Incluso puede modificar, sin problemas, segundos antes de comenzar la función. No todos los actores logran hacer eso, ¡y hacerlo bien! Sumado a que como compañera es muy fácil trabajar con ella; desde que comienza la función está muy presente en lo que hace y no te suelta jamás de la mano. Es muy placentero trabajar con alguien así.

T: ¿Cuál es la respuesta del público, según las funciones que ya realizaron?

DD: Lo más lindo que nos dicen es que "viajan con nosotros y viven cada cosa que le pasa a estos personajes". Algunos salen muy conmovidos por que les toca fibras personales, y además les gusta la propuesta escénica y los recursos utilizados para contar la historia. (Télam)