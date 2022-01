El programa "Código Viaje", que conduce por Telefe los domingos a la medianoche Dany Martins, con buenas mediciones de rating en sus primeras dos emisiones, propone un recorrido por destinos turísticos no tan transitados de la geografía de la provincia de Buenos Aires y se plantea como una alternativa que va "a los bifes" a la hora de mostrar "lugares maravillosos que la gente no conoce y debería".

En su estreno, el programa del que también participan Taty Santa Ana, Fede Popgold, Camila de los Santos, Mía Baccanelli y Daniela Ondjian, promedió 4.8 puntos de rating con picos de 5.2, niveles de audiencia más que aceptables sobre los que Martins se explayó en diálogo con Télam.

"Nos sorprendió el rating que hizo el primer programa y el segundo la volvió a romper, lo que nos hace pensar que hicimos las cosas bien porque la gente se queda a ver qué les mostramos y nos acompaña, eso para nosotros es una alegría gigante", ponderó el animador del envío, que contará con un total de ocho episodios, recordado por estar al frente de "Zapping Zone" por Disney Channel entre 2000 y 2012.

Télam: Más allá de que sea entretenido viajar, ¿qué te interesó de esta propuesta?

Dany Martins: Si bien yo venía de hacer para Disney notas sobre viajes y deportes extremos en "Zapping", eran otro tipo de notas porque se trataba de una entrevista y probar el deporte. Y en este programa es más que nada ir a los bifes: vamos a hacer paracaidismo y directamente lo hacemos. La gente ya sabe lo que es hacer paracaidismo, y que es seguro. Es una nota muy cortita que impulsa directo a hacer el deporte. O salir de pesca, la gente ya sabe cómo es. Lo que queremos es mostrar los lugares increíbles que hay para ir a pescar. Y eso es lo que me gustó de la propuesta: que era todo palo y a la bolsa, tratando de mostrar la mayor cantidad de cosas posibles. Me interesó también lo natural que debía ser todo y olvidarse un poco de que había una cámara.

T: ¿La dinámica del programa es recorrer cinco localidades en 25 minutos por emisión, es decir, cinco minutos por localidad?

DM: Sí, desde un principio estaba pautado que era así: ir a los bifes. La gente ya sabe lo que es tal actividad, lo que mostramos es dónde hacerlo; lo que la gente quiere realmente ver. Lugares lindos para pasarlo bien. Conocí lugares maravillosos sobre los que me preguntaba cómo era posible que no los conociera antes estando a 400, 600 o incluso 150 kilómetros, como Zárate o San Antonio de Areco. Hay lugares maravillosos que la gente no conoce y debería.

T: La edición busca tener un ritmo muy ágil entonces.

DM: Tenemos magia en la edición. La gente de producción trabaja muchísimo y está todo muy bien pensado para que podamos ver absolutamente todo, con la gente de Turismo de cada lugar que nos indica lo que les gustaría mostrar para que la gente sepa qué hay en cada lugar y sus emblemas. Ya sabemos lo que vamos a buscar, traemos mucho material y los editores saben precisamente qué elegir para que todo quede lindo.

T: ¿Qué localidades recorrieron?

DM: Salió ya un poco del Norte, del Sur, de la Costa, San Antonio de Areco, Baradero, donde hicimos pesca, el salto en parapente fue en Zárate, Capilla, San Andrés de Giles, pero puede que sigan saliendo en otros programas. Vamos y venimos con la edición.

T: ¿Lugares destacados?

DM: Todo me pareció muy lindo. Destaco la zona sur pero porque me gusta mucho la playa. Carmen de Patagones, Carhué, Epecuén, López Lecube, San Blas. Lugares que no conocía que me parecieron impresionantes. De hecho, cuando me pueda hacer una escapada antes de que termine el verano voy a ir a Carmen de Patagones y pasar por San Blas porque no pude creer el paraíso que era. No quita que me guste la parte del Norte, pero ya la había frecuentado un poco más. A Zárate fui muchas veces, igual que Baradero.

T: ¿Cómo es la dinámica con el equipo que te acompaña?

DM: Todos vamos separados. Por una necesidad de lo que demandaba el programa: hacer muchos lugares en muy poco tiempo. Empezamos a grabar el 28 de noviembre y el 13 de diciembre tenía que entrar todo a edición, así que había que acelerar los tantos. Están Camila, que es una humorista impresionante; Taty, que es la conductora de la Batalla de Gallos de Red Bull; Mía que tiene mucha experiencia en absolutamente todo; Dani, que se anima a hacer deportes extremos y además es productora, y Fede, que es la experiencia personificada y es como un explorador. Todos tenemos un carácter diferente y cada cual hace notas de una manera distinta. Porque somos diferentes estereotipos de ciudadanos de Argentina. Y eso es lo bueno, cómo enfrenta cada uno distintas situaciones.

T: ¿Qué fue lo más complejo?

DM: No saber con qué nos íbamos a encontrar. Por suerte, nos tocó gente muy amable, de primera, en todos los lugares. Muchas de las tomas las hacíamos arriba de una camioneta, trasladándonos al lugar. Y era llegar, bajar y empezar a grabar desde el saludo inicial con la gente, absolutamente natural. Los viajes eran de dos horas o podían ser de seis. Por lo cual era un desafío estar tanto tiempo arriba de la camioneta, llevaba mucho tiempo. Estábamos trabajando 16 horas. Pero tenía que afrontarlo porque era un objetivo que tenía en este programa: grabar hasta el último segundo que se pudiera.

T: ¿Y lo mejor de la experiencia?

DM: El equipo que formamos, que se convirtió en una familia, con el chofer, el camarógrafo, el productor y el operador de dron. Todos teníamos la idea en la cabeza de lo que necesitaba la producción. Y cuidarnos entre todos con el Covid, usando el barbijo todo el tiempo salvo para filmar. Hubo un cuidado muy grande para sacar adelante este proyecto. (Télam)