El bandoneonista y compositor Daniel Binelli, uno de los grandes referentes de su generación, radicado desde hace cuatro años en España, estrenará mañana a las 20 en el Centro Cultural Kirchner (CCK), “Resplandor”, una obra dedicada e interpretada por la Orquesta de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, a la que el músico definió como “luminosa, pujante, fuerte, de mucha intensidad sonora y rítmica”.

El músico quien fue miembro y arreglador de la orquesta de Osvaldo Pugliese, tocó junto a Astor Piazzolla y a lo largo de su vida grabó 50 discos, contó a Télam que regresó a la Argentina, para presentar este concierto -con entrada gratuita- que creó especialmente para celebrar los 74 años del conjunto.

“Estoy muy contento de poder realizar esto y mostrarlo en mi país, donde me formé y al que quiero; compuse esta obra no pensando solamente en el tango, sino en la música del mundo en general, por el nivel de la orquesta y porque el tango no es una música local, pertenece al mundo, se toca en el mundo”, contó Binelli.

Y aclaró: “No es un música para bailar, es una música para escuchar, es una intelectualización del tango, tiene un componente diferente al que normalmente se escucha en este tipo de conciertos”.

La pieza sinfónica tendrá como directora invitada a la prestigiosa Lucía Zicos, contará con la participación especial de Cristian Zárate en piano; y

tendrá en la línea de grandes bandoneonistas de la orquesta a Horacio Romo, Nicolás Henrich y Lautaro Greco y en primer violín a la destacada Brigitta Danko.

En una entrevista realizada en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, el compositor, de 76 años, quien antes de radicarse en Valencia vivió dos décadas en Nueva York habló, entre otras cuestiones, acerca de la felicidad que implica volver a la Argentina y de “Resplandor”, que se presentará en el complejo cultural porteño ubicado en Sarmiento 151.

Se trata de una obra dodecafónica de 20 minutos de duración que vincula al tango, la milonga y el candombe.

“Mi labor es como compositor en esta oportunidad, la obra tiene tres movimientos: el primero de alguna manera está vinculado al tango, el segundo es muy tranquilo y apacible; y el tercero es muy rítmico, tiene una vibración y mucha fuerza virulenta, ya que está vinculado a la milonga y al candombe, desde el punto de vista de la sonoridad y de todo lo que eso implica”, detalló.

La música de Binelli se caracteriza por cruzar el tango con lo académico, algo que según el músico, aporta muchísimo a la música ciudadana: “le da proyección internacional, lo vincula a la música del mundo por otro lado, tiene una enorme cantidad de posibilidades”.

“Tengo una carrera que en estos años -apuntó al respecto- estoy llevando adelante a través de la composición sinfónica y de cámara de diferentes estéticas, en esta oportunidad se estrena una obra dedicada a la Filiberto, donde participarán músicos, todos de orquesta, menos Cristian Zárate, que será el invitado especial, tremendo pianista, y quien tiene la dirección musical será Lucía Zicos”.

Binelli, nacido en Quilmes y considerado heredero de Piazzolla (quien lo convocó en 1989 para integrarlo al Sexteto Nuevo Tango), habló de la Orquesta a la que dedicó "Resplandor" y destacó: “Tiene una historia importante dentro de lo que es la música argentina, ahora tiene músicos de muy buen nivel y están haciendo estrenos de obras importantes”.

La orquesta fue fundada en 1931 por el compositor que le dio su nombre, aunque en ese entonces se llamó Orquesta Porteña, estaba formada por 14 músicos y se propuso enaltecer el legado musical de los compositores argentinos.

En el marco de su visita a la Argentina, el músico que también compartió proyectos con Juan José Mosalini (el Quinteto Guardia Nueva), las formaciones Generación Cero (1974) y Alas (1977), también se presentó con el guitarrista clásico argentino Eduardo Isaac (en Rosario), tiene previsto tocar junto a su compañero de ruta desde hace dos décadas, el guitarrista César Angeleri el 26 de agosto en Rosario y el 31 en la porteña Bebop Club.

Télam: ¿Cómo vivís esta visita?

Daniel Binelli: Con mucha alegría, llegar al país y mostrar esto me da mucha alegría, como me da mucha alegría verme con mis viejos amigos y mis nuevos amigos, disfruto de todo esto. Argentina es mi país, es el lugar donde uno se siente cómodo, donde no me es extraño nada de lo que pasa acá, sea de lo que fuere, sea político, social, es mi país, más allá de todo, entonces lo quiero de cualquier forma.

T: La vida te llevó a vivir en otros lugares…

DB: Fue por decisión propia no por otra cosa, viví casi 20 años en Nueva York, toqué con grandes orquestas sinfónicas y actualmente toco con una orquesta sinfónica de Chicago la música de Piazzolla, y también con la Sinfónica de San Francisco.

T: ¿Te afecta la distancia?

DB: Viviendo en Valencia estoy enterado de todo lo que está pasando en general, no encontré diferencia a hace un año y medio atrás, veo a la gente siempre activa, y obviamente hay cosas como en todos lados, ni en Europa ni Estados Unidos ni en Oriente son perfectos, hay problemas en todos lados.

T:¿Cómo ves el tango actual?

DB: El tango lo veo en mano de músicos jóvenes que hacen mucha música buena, estoy muy contento con eso porque es una juventud estudiosa. Lo veo creciendo, lo veo preocupado, inmerso en aprender, me parece muy bueno lo que está pasando, no veo que haya abandono ni mucho menos.

T: ¿Cómo vivís el hecho de ser un referente de la música de Buenos Aires?

DB: Como referentes cada vez que vengo traigo algo nuevo, y aporto y aliento a los intérpretes jóvenes, A los colegas de mi generación, los quiero mucho, son amigos, Julio Pane, Néstor Marconi, grandes músicos, grandes bandoneonistas.

Como ahora lo son Lautaro Greco que tiene un quinteto con Cristian Zárate y Ramiro Boero, un bandoneonista muy promisorio, hizo un disco referente a Brasil muy bueno, lo alenté mucho. Apunto a la nueva generación en general, siempre miro para adelante, nunca para atrás.

T: Mantenés tu trabajo en la composición y también como intérprete en distintas formaciones.

DB: En primer lugar tengo a mis compañera de la música y de la vida, la pianista Polly Ferman, con la que tengo un dúo desde hace 20 años y tocamos por todo el mundo. Por otro lado tengo una asociación con Eduardo Issac, tremendo guitarrista de la música clásica, y otro dúo con un guitarrista también inmenso en el tango César Angeleri.

