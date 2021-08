La organización de la primera edición del evento Iberseries Platino Industria, dedicado a profesionales de la industria audiovisual en español y portugués, confirmó las temáticas que se abordarán en la programación de actividades que se llevarán a cabo del 27 de septiembre al 1 de octubre en Madrid.

Iberseries Platino Industria convoca a participar a las y los creadores de IPI Pitch o Pitch, una serie de sesiones independientes de exposición de proyectos seriales y cinematográficos, cuyo objetivo es acercar ideas en desarrollo o terminados a productoras, compradores, vendedores internacionales y plataformas de contenido.

Entre las secciones se encuentran la de Financiación y modelos de negocio, que tratará sobre la gestión y construcción de alianzas comerciales que permitan realizar nuevas producciones, y Diálogos con la industria, sobre la relación entre los distintos géneros del cine y la televisión con la participación de un amplio listado de creativos y ejecutivos del rubro.

En tanto, en el apartado de Conversaciones con plataformas y sus estudios se abordarán las necesidades de las audiencias de cara al futuro -con la presencia de integrantes de los conglomerados ViacomCBS y Telemundo Streaming Studios-; mientras que en Creatividad se expondrán distintos trabajos alrededor de la cuestión narrativa y en Market Intelligente se darán a conocer distintos análisis y perspectivas sobre análisis del mercado audiovisual.

La lista de temáticas se completa con las de Keynotes y Masterclass, El audiovisual como herramienta educativa y Sinergias entre el turismo y el audiovisual.

A lo largo del evento, Ánima Estudios evaluará proyectos de series y largometrajes de animación en fase de desarrollo, Telemundo Streaming Studios, series de ficción en fase de desarrollo; Under The Milky Way, largometrajes terminados (ficción, animación y documental), y WarnerMedia Latin America, series y miniseries de ficción o no ficción (docuseries, docu realities y realities), largometrajes documentales y largometrajes de ficción, en desarrollo.

Hasta el momento, más de 700 proyectos ya fueron enviados a consideración para participar en las jornadas de Iberseries Platino, organizadas por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca) en conjunto con la Fundación Secuoya, conocida por impulsar el Festival Internacional de Series en Español.

El evento tendrá la finalidad de servir como punto de encuentro de productores, plataformas y cadenas de televisión para incentivar la colaboración internacional y promover proyectos y acuerdos comerciales. (Télam)