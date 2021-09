"Royal Morning Blue", que ya se puede escuchar en plataformas, es el sencillo principal extraído del esperado próximo disco en solitario de Damon Albarn, "The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows", que se lanzará el 12 de noviembre.

"He estado en mi propio viaje oscuro mientras hacía este disco y me llevó a creer que todavía podría existir una fuente de pureza", dijo el vocalista de Blur en un comunicado.

"Royal Morning Blue" formará parte de su segundo álbum como solista y se trata del tercer adelanto del británico, tras editar "Young Lies" y "Polaris".

El álbum también tendrá una versión de lujo, que tomará la forma de un libro encuadernado, con fotografías adicionales, letras originales escaneadas y obras de arte de Albarn, además de una versión en vinilo transparente del álbum, un archivo digital de alta calidad y un bono de 7'' con una canción exclusiva de las sesiones de grabación.

---

Duran Duran presenta un simple con colaboración de Giorgio Moroder

El grupo británico Duran Duran publicó hoy "Tonight United", una canción plagada de pop y que contó con la colaboración del legendario músico italiano Giorgio Moroder.

La canción sirve como antesala a "Future Past", disco que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 22 de octubre, así como en una variedad de formatos físicos: CD estándar, cassette, un deluxe CD de edición limitada de tapa dura con tres canciones adicionales y vinilo de colores.

Duran Duran es una de las bandas más emblemáticas del pop a nivel mundial y esta colaboración representa la unión con uno de los talentos más innovadores de la música, siendo Moroder un pionero de la música electrónica y ganador de tres Oscars por la música de "Top Gun", "Flashdance" y "Expreso de medianoche".

---

Parcels lanza versión performática de su simple "Somethinggreater"

El grupo australiano Parcels presentó hoy, a través del sitio de Variety, una versión performática de su simple "Somethinggreater", que forma parte de "Live from My Den", un programa que muestras versiones íntimas de artistas.

El quinteto lanzó su álbum debut homónimo en 2018 y acaba de anunciar que su próximo álbum de estudio, "Day / Night", verá la luz el 5 de noviembre de 2021 a través de Because Music.

El proyecto se compone de dos álbumes independientes, "Day" y "Night", que presentan 19 pistas en total, incluidos los singles "Free", "Comingback" y "Somethinggreater".

Parcels también acaba de anunciar una serie de fechas en todo el mundo, incluida una parada en Brooklyn el 19 de noviembre en el Music Hall of Williamsburg, junto con espectáculos en Londres (2/11), París (5/11) y Berlín (11 / 6). (Télam)