“Jurassic Park en concierto”, espectáculo con la proyección en pantalla gigante del filme de Steven Spielberg con la interpretación, en vivo y en simultáneo, de su recordada banda sonora por una orquesta sinfónica de 75 intérpretes dirigida por Damián Mahler, llegará este domingo a las 19.30 al estadio Luna Park.

Para el joven de 34 años pero ya muy experimentado compositor, productor y director musical, esta clase de shows sinfónicos con música de películas, furor en el mundo y de oferta cada vez más extendida en el calendario porteño, “está empezando a ganar el lugar que merece”.

La propuesta no es nueva para el hijo del también compositor, productor y exministro de Cultura porteño Ángel Mahler: en su caso “Jurassic Park en concierto” es una continuidad luego de las exitosas “Back To The Orchestra” y “E.T.: The Extraterrestrial: In Concert”.

Como en “E.T.”, que presentó en diciembre último también en el Luna, Mahler tiene la compleja misión de conducir a la orquesta en perfecta sincronía con las imágenes y ante el atento oído de miles de personas muy familiarizadas con el material original.

Es que la partitura de John Williams fue una pieza clave para que el filme de Universal Pictures de 1993 se convirtiera en un clásico instantáneo. Por ejemplo, su leitmotiv, que se escucha en las primeras escenas de la cinta en “Theme from Jurassic Park” une toda la banda sonora e incluso más allá, pues también da indudable identidad a las películas subsiguientes.

La cinta, que se basaba en el libro homónimo de Michael Crichton, marcó un punto de inflexión para el cine de ciencia ficción y aventuras, y dio inicio a una franquicia fílmica con miles de millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

Mahler, que cuenta con una potente experiencia no solo como director de esta clase de espectáculos y de obras musicales sino también como compositor y productor musical de bandas de sonido para series por medio de su productora Canejo, conversó con esta agencia a pocas horas del show en el Luna Park.

Télam: Nuevamente estás ante la tarea de dirigir una orquesta en vivo para acompañar un clásico del cine. ¿Cómo encarás esta oportunidad luego de la primera experiencia con “E.T.”? ¿Aquella vez fue lo que imaginabas?

Damián Mahler: Estudiando mucho, ¡la única manera! La combinación dirigir música de John Williams más hacerlo en sincro con imagen junto a 75 músicos nos pone al límite a todos, la concentración debe ser máxima y total. Luego de “E.T.” sentía que no podía haber algo más difícil para hacer, sinceramente. Tan complejo como apasionante. Fue una de las experiencias más increíbles de mi vida poder dirigirla en vivo, su música me atraviesa por completo desde siempre, y es uno de mis “scores” favoritos.

De todas formas, cuando llegó la partitura de “Jurassic Park” me di cuenta de que me había equivocado y de que sí había algo aun más difícil para hacer. Pero lo abordo con la pasión y la alegría de saber que va a ser también una celebración de este icónico film y que miles de fanáticos de la saga van a poder disfrutar de la experiencia de escuchar su música en vivo.

T: ¿Qué tipo de público atrae esta propuesta?

DM: Sin dudas es una propuesta amplia en ese sentido, abarca desde ya a cinéfilos y amantes de la música sinfónica, pero creo que hay algo más potente aún, y es el factor generacional. Nos pasa también en “Back To The Orchestra”, donde nos acompaña un público muy entusiasta impulsado por la nostalgia de revivir ese pasado que dio tanto. Volver a esos clásicos una y otra vez. “Jurassic Park” forma parte sin dudas de esa cultura pop nostálgica.

T: Como compositor y director, también dedicado a realizar música para la industria audiovisual, ¿qué significa John Williams para vos?

DM: El verdadero superhéroe. Un coloso, único, irrepetible e inalcanzable. No alcanzan palabras para describir su grandeza y su influencia en la música a nivel global. Volvió a poner en los ’80 a la música sinfónica en un lugar protagónico y que su música se escuche como si se tratara de canciones pop. Es el que todos quisiéramos ser.

T: ¿Por qué creés que sus colaboraciones con Spielberg funcionan tan bien?

DM: Porque creo que Spielberg, como gran director que es, cuenta con la narrativa musical de Williams para hacerla un actor protagónico más del film. No podemos imaginar estos films sin su música. Depende y descansa en ella. Sabe lo bueno que es y le da lugar para que se luzca. Y cuando Williams agarra el lápiz y está movilizado por lo que tiene que escribir, tiembla el mundo. A Spielberg se le ocurre que vuelen las bicicletas con la luna de fondo y Williams pone esa música. No existe algo más inspirado en el cine que esa dupla, realmente extraterrestre.

T: Tiende a pensarse a la música para la producción audiovisual como un elemento al servicio de la mirada de alguien más sobre la trama (un director, un showrunner). ¿Cuál dirías que es tu marca personal?

DM: ¡Qué pregunta! Difícil de responder; si tuviera que decir algo es que creo en el poder de las melodías. Hay veces que siento que la modernidad se pelea con eso, y hasta se lucha en contra de eso. Eliminando las melodías, eliminamos tal vez lo que hace única a una pieza de otra, al menos en una buena cantidad de casos. Creo que no hay nada más poderoso que un leitmotiv. Los defiendo, los busco, los elaboro todo lo que puedo. Asignar una melodía a una situación, personaje, lugar, etc. y que esa melodía vaya transformándose y variando a medida que avanza la historia creo que es una de las herramientas más potentes que tenemos desde la narrativa musical. Por eso entre otras cosas John Williams es quien es y se recuerdan todas sus melodías; porque ha trabajado las melodías de las películas de esa forma.

T: ¿Qué rasgo distintivo imprimen tus creaciones a las producciones en las que colaborás?

DM: Intento que la música sea producto inevitable de la historia. Que sea necesaria y se vuelva inevitable. Si logro conmover a alguien un 1% de lo que los grandes compositores me conmueven a mí, misión cumplida.

T: “Jurassic Park en concierto” se enmarca en una tendencia muy celebrada en los últimos años, con numerosos espectáculos que visitan en vivo la música creada para películas. ¿Hay una revalorización de este tipo de composiciones en relación a la música académica o clásica tradicional?

DM: El hecho de que haya cada vez más propuestas en este ámbito da cuenta de ello, creo que el público celebra y disfruta esta música. La música académica tendrá siempre su lugar, no creo que nadie deje de escuchar sinfonías, ver ópera o ballet porque existan conciertos de música de películas. Por el contrario, creo que pueden ser puerta de entrada hacia el mundo sinfónico para muchos. Además no hay que olvidar que brinda acceso universal a la sonoridad orquestal desde muy temprana edad, porque cualquier película animada infantil tiene música sinfónica y muchas de ellas con músicas realmente alucinantes. Siento que está empezando a ganar el lugar que merece y es algo que seguirá creciendo. (Télam)