(Por Javier Berro) La cantante y actriz Corina Smith, dueña de una de las voces más relevantes de la música urbana venezolana, señaló en charla con Télam a propósito de su flamante "Antisocial" que su visión está puesta en “no ser como los demás” y en hacer siempre “música de súper alta calidad que conecte” con el público, y pronosticó que la música latina está destinada a “mezclarse con otros idiomas”.

Considerada por sus pares como una de las revelaciones más destacadas de la nueva generación de la música urbana latina, la cantante y compositora fue recolectando aportes y sonidos durante un viaje introspectivo y creativo a Puerto Rico: “Fue un viaje y un momento de mi vida que disfruté demasiado. Siento que si no me hubiera encerrado en ese ‘vibe’ antisocial en Puerto Rico, en una villa frente al mar haciendo lo que más me gusta, no hubiera salido algo con tanta esencia y tan especial”, relató.

Su nuevo disco, donde reúne a algunas de las principales figuras del reggaetón puertorriqueño como Eladio Carrión, Noriel, Arcángel, Nesi y Brray, ayudó a la artista caraqueña a encontrar la “paz artística” que tanto anhelaba en un proceso interno y creativo que la encontró más inspirada que nunca lejos de la vida nocturna y las relaciones tóxicas: “Para mí se trata de encerrarme en un mundo con las personas adecuadas, y cuando eso pasa aparece la magia musical. Cuanto más crezco más me quiero encerrar en mi mundo a hacer música. Lo veo positivo para un artista y necesario para que la creatividad sea lo más pura”.

‘Antisocial', su primera incursión en un larga duración, es fruto de su relación con Rimas Music, la disquera que alberga tanto a algunos de sus invitados como a otras estrellas del género como el colombiano Bad Bunny: “Me gustó que cuando me ofrecieron el contrato para llevar mi proyecto a otro nivel entendían muy bien mi visión y se sabía que iban a acompañarme sin tratar de cambiarla”, elogió Smith, la única artista mujer del plantel del sello que tiene base en las principales capitales de música urbana como Miami, San Juan de Puerto Rico, Caracas y Medellín.

Télam: ¿Cuál es tu mirada sobre el sonido actual del reggaetón y su mezcla con el pop, algo en lo que fuiste pionera absoluta en tu país allá por el 2015? ¿Qué fue lo más difícil de haber llegado primera?

Corina Smith: Lo difícil es superarse, porque en la música el rol de uno es siempre innovar y hacer música de súper alta calidad, que conecte y no caer en hacer música mediocre. El miedo de todo artista es no dar la talla musicalmente con los fans por sacar tanta música. Y creo que ese es el reto, sacar siempre música de calidad. La primera vez que salí con una canción, fue con “La difícil”, un tema pop-playero y de R&B que nadie entendía. Muchos me decían que no iba a funcionar, porque en Venezuela, además de escucharse mucho reggaetón, se escucha mucha música tropical como el merengue. Y esto de mezclar el reggaetón con el R&B nunca se había intentado. Me acuerdo que terminó conquistando el primer puesto en los charts que hasta yo me sorprendí al igual que muchos otros. Nadie pensaba en que se pudiera hacer algo diferente: yo lo hice con inocencia porque me gustaba mi canción. Eso demostró que uno podía conectar sin tener que enfocarse en lo que hacían los demás. Eso me ha definido mucho como artista, el no sentir que tenía que ser como los demás. Lo que me hace diferente es lo que hace resaltar mi proyecto.

T: ¿Cómo fue volver a conectar en el estudio con Eladio Carrión, después de la buena repercusión que tuvo “Todo o Nada”, de su disco “Monarca”?

CS: Eladio y yo nos seguimos mucho los proyectos y tenemos muchas conversaciones fuera de todo, donde nos enseñamos nuestros temas. Siempre ha entendido mucho mi línea musical y siempre estamos con ganas de trabajar juntos. El día que hicimos “Roto” teníamos muchas ganas de estar en el estudio para ver qué podía fluir, porque la gente terminó conectando mucho con “Todo o Nada” y lo hicieron muy suyo, entonces queríamos ver qué más podíamos hacer juntos. Queríamos dar un paso más allá de lo que fue la temática de aquella canción. Y así surgió esta canción, que quedó demasiado "cool", porque en el género de canciones "hombre y mujer" no se escuchan tantos temas así. Con Eladio compartimos una línea conceptual y fluimos ya desde el momento en el que encontramos la estructura.

T: ¿Qué futuro le espera a la música urbana latina? ¿Y cuál pensás que ha sido el aporte de las mujeres en toda esta explosión?

CS: Siento que el rol de las mujeres es crecer artísticamente y seguir siendo auténticas, sin miedo a no encajar ni a hacer algo diferente. Los artistas urbanos y del reggaetón se irán fusionando con otros géneros para seguir creciendo. Siento que la industria latina va a seguir creciendo, porque hay demasiados artistas talentosos poniéndole su ‘twist’ y haciendo su sonido diferente. Por ejemplo, Argentina tiene el suyo, que no suena igual nunca al de Puerto Rico o al de Venezuela. Eso va a llegar a más países y a hacer ‘crossover’ con más idiomas. Todavía no sabemos todo el potencial que tiene y hasta dónde va a llegar.

T: ¿Cuál es tu relación con la escena argentina? ¿Tenés en los planes visitar nuestro país?

CS: He grabado con algunos artistas de allá. Espero poder ir no solo para colaborar sino para cantar en vivo. Quiero colaborar con argentinos que hacen R&B y que hacen melodías no tan urbanas. A mí siempre me confunden por argentina cuando me ven por la calle, no sé por qué, quizás por el pelo rubio o algo. Tengo muchas ganas de ir para allá y ver cómo es la gente allá. Tengo muchos amigos venezolanos que se han ido a trabajar y vivir allá. Hay una fusión argentina-venezolana muy chévere y no se ven tantas colaboraciones entre artistas venezolanos y argentinos, entonces espero que eso cambie y empecemos a ver más.

T: Con este disco le pusiste una pausa al lanzamiento de singles. ¿Te preocupaba que este disco no tuviera la misma aceptación?

CS: Sí, me preocupaba un poco porque yo empecé siempre sacando sencillos y nunca había sacado un álbum, entonces me había acostumbrado a eso. En esta era de sacar sencillos y mucha música creo que va acorde a mi estilo y a mi ritmo por la cantidad de música que hago, pero cuidando siempre de que no sea sacar por sacar. He dejado de sacar música por meses porque no estoy lista o porque estoy en un proceso de crear un álbum. En la etapa de ser Antisocial no saqué música porque era mi esencia, uno al final del día no está para simplemente hacer números y ser más famoso: está aquí para llenarse uno y a los demás con su arte. Eso significa que tenés que sacar canciones de calidad, cualquiera sea el formato. (Télam)