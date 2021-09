Francis Ford Coppola se encuentra detrás de su nuevo gran proyecto "Megalopolis", el cual está dispuesto a autofinanciar con tal de que se concrete, según dijo el propio director, quien tiene en carpeta a figuras como Cate Blanchett y Zendaya dentro del casting.

"Estoy preparado para colaborar con alguna financiación externa, casi dólar a dólar. En otras palabras, estoy dispuesto a poner dinero de mi propio bolsillo. Lo interesante de esto es que había un documental sobre mi estudio, cuando era dueño de Zoetrope Studios, en el que decía que no tenía miedo de arriesgar todo lo que tenía por hacer realidad mis sueños. Bueno, realmente no he cambiado tanto", dijo Coppola a Deadline.

El realizador de joyas como la trilogía de "El Padrino" o "Appocalypsis Now" dijo que espera contar con actores como Forest Whitaker, Blanchett, Jon Voight, Jessica Lange, Oscar Isaac o Zendaya para que sean los protagonistas de este filme que espera tener la grandilocuencia que en sus días tuvo "Ben Hur", el impactante filme de William Wyler con Charlton Heston.

Coppola, además, desea que James Caan, el emblemático Sonny Corleone de la primera entrega de "El Padrino", esté presente en su nueva película, según ha adelantado el propio Coppola,

"Estoy comprometido con realizar esta película, me gustaría comenzar a rodarla en otoño de 2022. No tengo el visto bueno de todo mi elenco, pero tengo la suficiente confianza de que va a ser un reparto excelente. La película costará entre 100 y 120 millones dólares. No hace falta decir que espero que esté más cerca de los 100 que de los 120", dijo.

El compromiso es tal que, según dijo, ha vendido su bodega Delicato Family Wines para poder costear "Megalopolis".

Coppola ha acostumbrado a realizar estos movimientos. En los 80 se endeudó para filmar la maravillosa "Apocalypsis Now", para cuya inolvidable escena inicial, con música de The Doors (grupo que no suele ceder los derechos de sus canciones), hizo destrozar helicópteros. (Télam)