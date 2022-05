"Doctor Strange en el multiverso de la locura", segunda entrega de esta saga, arrasó en la taquilla del fin de semana en cines de Estados Unidos al recaudar 185 millones de dólares, lo que la convierte en el segundo mejor estreno desde el regreso a la presencialidad en salas, solo superado por los 260 millones reembolsados por "Spider-Man: Sin camino a casa".

Estas cifras también arrojan que se trató del mejor estreno del año, un cetro que hasta el momento ostentaba "Batman" con 134 millones, según destaca el sitio especializado Box Office Mojo.

En tanto, esta nueva entrega de Marvel reembolsó 265 millones de dólares en los 49 países en donde se estrenó, lo que asciende su recaudación global a 450 millones.

El segundo lugar fue para la animada "Los tipos duros" con 9,7 millones, que resignó de esta manera su reinado de dos semanas; seguido por "Sonic 2: La película", con 6,2 millones.

Por su parte, "Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore" cayó al cuarto lugar con 3,8 millones y con su global de 86 millones se mantiene como la entrega menos taquillera de una película relacionada con el universo Harry Potter.

Cierra el top cinco del fin de semana "Evertything Everywhere All at Once" con un reembolso de 3,3 millones lo que le permite redondear unos 41 millones en sus siete semanas en cartel. (Télam)