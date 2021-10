Lograr que todos los contenidos, cualesquiera sean, contribuyan a la promoción de la ciudadanía es uno de los retos más importantes de la Televisión Pública, reflexionó Claudio Martínez, el director ejecutivo de esa señal, en otro pasaje de su entrevista con Télam.

El funcionario advirtió sobre su "preocupación" por la respuesta de la audiencia a la programación del canal abierto del Estado nacional, por lograr masividad. "Pero no es el número ni el dato más preponderante para analizar qué pasa" sobre el consumo del público, dijo a esta agencia.

Y aseguró: "Yo reivindico enfáticamente el derecho que tienen los medios públicos de tener una línea editorial".

Télam: ¿Tenés algún modelo de televisión pública?

MIRÁ TAMBIÉN Hace siete décadas, una foto de Eva Perón inauguraba de modo oficial la televisión argentina

Claudio Martínez: No. No es el chileno que condena a la televisión pública a competir en igualdad de condiciones con los privados, de generar rating para sobrevivir financieramente, con lo cual está atado a la lógica de la medición, que condiciona los contenidos. No renuncio a la masividad, miro el rating, estoy preocupado porque vayan mejorando los niveles de audiencia día a día, no es que me resigno y no me importa, pero no es el número ni el dato más preponderante para analizar qué pasa.

T: ¿Cuál es el más importante?

Click to enlarge A fallback.

CM: Que esa idea de construcción de ciudadanía atraviese cada uno de esos minutos de programación. Yo miro la pantalla y digo "¿esto que estamos haciendo en este momento es lo que tenemos que hacer? (Señala una de las cuatro pantallas que tiene en la pared de la oficina donde está el programa "Todos estamos conectados" con un móvil desde el Museo de Ciencias Naturales) Sí, es lo que tenemos que hacer. El número seguramente no va a ser tan bueno como si estuviéramos haciendo un programa de gente que se insulta como en otros canales o una novela turca, pero no es el objetivo ni la función de la TV Pública como sí lo es, por ejemplo abrirle a los pibitos y pibitas de todo el país la curiosidad por las ciencias naturales.

T: Decías que apostás a que el canal recupere "cierta impronta periodística", ¿cuál es el desafío de hacer periodismo desde un medio público?

MIRÁ TAMBIÉN Diez momentos icónicos de los 70 años de la televisión argentina

CM: Yo reivindico enfáticamente el derecho que tienen los medios públicos de tener una línea editorial. Todos: los medios privados, comunitarios, cooperativos tienen que tener una línea editorial que si no se fija, ¿quién la fija? ¿El conductor o la conductora del noticiero? Hay una mirada que tiene que vertebrar la comunicación periodística dentro de un canal y reivindico que esa mirada en un medio público tiene que tener una dirección y no puede estar librada a lo que cada uno o una que le toca conducir se le ocurra porque eso es caos, no libertad de prensa. Este canal reivindica ese derecho desde sus noticieros, y muy pronto, espero el lunes 18, el programa "Desiguales" va a estrenar un nuevo formato de domingo a jueves a las 21 porque estoy convencido de que necesitamos un dispositivo periodístico cotidiano para interpretar lo que pasa más allá de las 6 horas diarias de noticiero. Creo que es una de las deudas que tiene hoy la Televisión Pública al igual que la ficción, que estamos trabajando en un par de proyectos. (Télam)