La cantante Carolina del Carmen Peleritti ofrecerá un concierto con entrada libre y gratuita el próximo viernes 5 a las 19 en el Salón Arturo Illía del Palacio Legislativo (Hipólito Yrigoyen 1849).

El encuentro musical forma parte del ciclo “Música y Democracia” que organiza la Dirección de Cultura del Senado, dentro de una serie de actividades por los 40 años de democracia,

Peleritti se presentará junto a Diego Rolón en guitarra y Amílcar Ábalos en percusión, y hará un recorrido por temas conocidos de la música popular argentina, interpretará composiciones propias y canciones que fueron emblemáticas en los primeros años de la democracia.

Peleritti se inició en el canto en 2009 de la mano de Jaime Torres, charanguista y compositor tucumano, y participó en el último festival de Cosquín.

Al describir el proceso que la llevó al canto y al folclore dice: “esa respuesta llegó y estuvo entrelazada con mi infancia, recordarme jugando… yo no sabía que esa música que me conmovía era folclore; mi madre me llevaba a ver a Mercedes y me quedó de aquello la emoción, lo que sentía al escucharla en vivo".

La Dirección de Cultura del Senado organiza este evento abierto al público, que podrá ingresar a partir de las 18 hasta cubrir la capacidad del salón. Además, se podrá seguir en vivo por el canal de YouTube del Senado (youtube.com/senadotvargentina) .

“Música y Democracia” continuará en junio con la presentación de la cantante Teresa Parodi. (Télam)