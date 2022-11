Obras de Chopin, Schumann, Gandini, Ravel y Liszt serán interpretadas mañana a las 13 por Fernanda González bajo el concepto "Las fases de la noche", en Templo Libertad con entrada gratuita y transmisión en streaming por Facebook.

Se trata de obras para piano que toman a la noche como hilo conductor de un programa capaz de reunir obras de diferentes épocas y carácter.

El programa incluye "Nocturne No. 13 en do menor, Op. 48 No. 1", de Chopin; "Fantasiestücke op. 12", de Schumann; "Las fases de la noche", de Gandini; "Gaspard de la Nuit", de Ravel; y "12 Études d'exécution transcendante, S. 139 - No. 11 Harmonies du soir", de Liszt.

Formada con Haydeé Schvartz, Fernanda González comenzó su formación en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, donde estudió con Lucas Urdampilleta. En el año 2017 ingresó a la Universidad Nacional de las Artes, donde cursa la licenciatura en música con orientación en piano. Recibió la beca formación 2021 del Fondo Nacional de las Artes.

Desde el 2020 es pianista de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional “José de San Martín”, dirigida por Mario Benzecry. (Télam)