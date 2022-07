El Festival de Cine de Locarno anunció hoy su programación con cintas de Alexander Sokurov, la nueva protagonizada por Brad Pitt y la película argentina "Matadero", de Santiago Fillol, entre la selección del certamen que tendrá lugar del 3 al 13 de agosto.

El filme de Fillol estará en la sección competitiva Cineasti del Presente, dedicado a primeros y segundos largometrajes. "Matadero" persigue la historia de un cineasta norteamericano para filmar una historia sobre la fundación de la lucha de clases donde los peones matan a los patrones como animales.

La otra producción argentina que estará en la ciudad suiza será "Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad", de Lucila Mariani, que hará lo propio en la Competencia Internacional de Cortometrajes.

La película de apertura será "Tren bala", el thriller de David Leitch ("Rápido y Furioso" y "Deadpool 2", con Brad Pitt y Sandra Bullock. , será la película de apertura.

Además de "Szaka", lo nuevo de Sokurov ("El Arca Rusa"), en la Competencia Internacional estarán la brasileña Julia Murat con "Regra 34", el austríaco Nikolaus Geyrhalter con "Matter out of place" y el iraquí Abbas Fahdel con "Tales of the Purple House", entre las 17 películas de la sección principal.

"Matadero", en tanto, será la única película latinoamericana de la sección, en la cual predominan producciones europeas, con algunas asiáticas, una estadounidense y dos africanas.

(Télam)