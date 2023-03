La XXXII Fiesta Provincial del Teatro, organizada por el Instituto Nacional del Teatro en co-gestión con el Gobierno formoseño, el municipio capitalino y la Universidad Nacional de Formosa, comenzó anoche en la capital provincial.

Con un acto realizado en el Teatro de la Ciudad, en la ciudad de Formosa, se dio inicio a actividad escénica con tres representaciones: “Una aventura transenssual” en el auditorio del teatro, además de “Valet Parking” en La Mandinga y “Juana. Cuando callan los quetzales” en la sal de teatro El Fuelle.

La apertura de la fiesta tuvo la presencia de autoridades provinciales, municipales y universitarias, funcionarios del INT, como así también el jurado integrado por Gustavo Benítez, María Pignatta y Cielo Simón, además del acompañamiento de la comunidad teatral formoseña.

Cabe destacar que en esta nueva edición del selectivo provincial subirán a escena 14 obras que competirán por tres lugares para el Corredor Regional NEA y uno para la Fiesta Nacional.

Por otra parte, estará presente como invitado el espectáculo cordobés «DesHojado” unipersonal del actor ciego Alán Robinson, quien se presentará mañana a las 21.30 en El Galpón de Arlequín de Comandante Fontana y el domingo 19 a las 22.30 en el Auditorio Teatro de la Ciudad de Formosa.

En cuanto a las actividades especiales en el marco de la fiesta provincial, se llevará adelante el taller de crítica teatral a cargo de la docente Natalia Schejter de Corrientes (viernes de 9 a 13 en el Salón de Judiciales); la exposición artística «40 años de democracia» (del 16 al 19 de marzo en el Galpón C); el taller de iluminación, diseño, documentación y puesta a cargo del docente Ariel Courtis de Corrientes (viernes a domingo de 10 a 13 en la sala de teatro El Fuelle); la charla sobre gestión y producción a cargo de la Representante QTN del INT María Paula Del Prato (viernes y domingo de 10 a 13 en La Mandinga Centro Cultural); la capacitación de Argentores sobre derechos autorales y su tramitación con la docente chaqueña Gladys Gómez (sábado y domingo de 10.30 a 12.30 en Iglú Espacio Cultural); el conversatorio "Teatro y Democracia" moderado por Carlos Leyes (sábado de 9 a 13 en Galpón C); la charla-debate “Actuación y diversidad corporal” y el taller/seminario «Estéticas de la diversidad» con Alan Robinson y Ana García Mango de la Agencia Nacional de Discapacidad (viernes y sábado de 9 a 12 en el Salón de Rectores del Campus Universitario de la UNaF y domingo de 9 a 12 en Galpón C).

(Télam)