"Succession", la exitosa serie de HBO que culminó su última temporada hace un mes, encabeza las nominaciones de los premios Emmy con 27 menciones, seguida de cerca en la mayoría de categorías por las producciones de la misma cadena "The Last of Us" y "The White Lotus", informó hoy la Academia de la Televisión.

A partir las generalizadas preferencias por "Succession", "The Last of Us" (24) y "The White Lotus" (23), HBO sumó 127 nominaciones y se alejó bastante de sus competidores: Netflix,103; Apple TV+, 46; Hulu, 42; Prime Video, 42; Disney+, 40 y FX, 37.

Las tres producciones que concentran más nominaciones competirán en la categoría de mejor serie de drama contra "Andor", "Better Call Saul", "The Crown" y "House of the Dragon".

La cuarta y última temporada de "Succession", que superó sus 24 nominaciones del año pasado y ya venció en 2020 y 2022, competirá principalmente contra "The White Lotus", que en su primera temporada se impuso pero en la categoría de miniserie y ahora deberá medirse en el rubro principal.

En el apartado de comedia continúa el reinado de "Ted Lasso", que ya acumula dos premios consecutivos como mejor serie de comedia y va a por el tercero, con 21 nominaciones y su protagonista, Jason Sudeikis, posicionándose nuevamente como mejor actor.

La gala de los premios se realizará el próximo 18 de septiembre en Los Ángeles. (Télam)