(Por Hernani Natale) Luego del fenomenal éxito de "Lebón & Co.", un disco de reversiones propias acompañado por grandes figuras que puso en justo valor su rica obra, David Lebón comenzó a trabajar para dar vida al segundo volumen de este proyecto, el cual vio la luz el pasado viernes 16, desde ayer está disponible en CD y promete una pronta edición en vinilo.

Y aunque existe un viejo adagio que reza que "segundas partes nunca fueron buenas", el histórico guitarrista del rock argentino se las ingenió para hacer de esta producción una excepción a la regla a partir de excluyentes nombres entre los invitados como los de Charly García, Skay y Hugo Fattoruso, y refrescantes lecturas.

En este sentido, y al igual que en la primera entrega de esta saga, el listado de temas elegidos presenta una mezcla de grandes clásicos con el rescate de algunas canciones que tal vez en su momento, por distintos motivos, pasaron desapercibidas o fueron subvaloradas.

Todo el combo hace de "Lebón & Co.-Volumen 2" un agradable viaje sonoro en donde, ya sea por lo estimulante de algunas versiones, el descubrimiento de alguna pieza perdida, la evocación emotiva o el simple desfile de invitados y los distintos contrastes que logran en la interacción con el anfitrión, siempre hay espacio para el disfrute.

MIRÁ TAMBIÉN Manuel Abramovich presentó Pornomelancolía en San Sebastián

También se repite el equipo de trabajo del exitoso primer volumen, con Gabriel Pedernera en la mezcla y producción, Facundo Rodríguez fue el encargado de la grabación y Eduardo Bergallo de la masterización, por lo que desde un primer momento estuvo garantizada la calidad sonora del material.

De cualquier manera, por si quedaban algunas dudas, los cuatro anticipos dados a conocer en las semanas anteriores a este lanzamiento ya aportaron pruebas de lo que Lebón se traía entre manos.

Así fueron pasando "Tiempos sin sueños" con Conociendo Rusia, que mostró una dinámica lógica y natural entre dos generaciones; "Esperando nacer", que sorprendió por la notable química con Vicentico; "En la vereda del sol" con Fabiana Cantilo; y "Ese tren" con Skay, uno de los platos fuertes de este segundo disco.

Precisamente este último, que abre el disco, condensa muchos elementos que hacen atractivo este trabajo: por un lado, el rutilante encuentro entre dos prominentes guitarristas que hasta ahora habían transitado caminos paralelos; por otro lado, el recuerdo de un tema de Serú Girán y el viaje emotivo a su reunión de 1992, pero a la vez, el rescate de una canción que quedó perdida en la producción de esa época.

MIRÁ TAMBIÉN Roberto Perinelli ejerce su humor vitriólico con María e Isabel, en el Teatro del Pueblo

Le sigue uno de los grandes momentos del disco, la nueva versión de "Creo que me suelto", con una vibrante rítmica de funk y soul a la que suma su voz el colombiano Juanes para mantener el alto clima logrado desde el primer segundo del corte.

El español Antonio Carmona le agrega dramatismo a "Mi despedida", un rescate del disco "Yo lo soñé" de 2002; mientras que Abel Pintos se deshace de algunas afectaciones interpretativas que lo invadieron en los últimos años para lucirse en "El tigre y el dragón", otra balada que pasó inadvertida al publicarse en 2009 en el disco "Deja vú".

Así se llega a otro de los picos del disco, una lectura del clásico "Copado por el diablo", más cercana al boogie respecto a la original de 1973, con Sandra Mihanovich como invitada, quien a la luz de los resultados hace que preguntarse por qué no abordó más el blues en su extensa carrera.

El clima de la canción se completa con la sensación de zapada que dan los comentarios al principio y al final del corte –una especie de derribamiento musical de la "cuarta pared"-, lo cual se incrementa con el uso del órgano hammond y el endemoniado cruce de guitarras.

"Tiempos sin sueños" encuentra a dos generaciones alineadas en vertientes similares dentro del rock argentino, casi como una unción de uno de los maestros a Mateo Sujatovich como gran continuador de esta estirpe dentro de la escena.

"Tema de Nayla" propone un explosivo mix de emotividad y vuelo musical, gracias a la participación en la voz de la hija de Lebón, la destinataria de esta hermosa pieza original de Serú Girán; Panchi, otro de sus hijos, en la batería; y el genial Hugo Fattoruso.

Si hasta ahora se creía que el solo de piano del cierre que había aportado Diego Rapoport en su primera versión era insuperable, el artista uruguayo puso todo patas para arriba a partir de algunos sonidos orientales en la parte principal y un hermoso e hipnótico contrapunto de teclado y acordeón sobre el final, que hasta se permitió un guiño tanguero.

La versión de "En la vereda del sol" con Fabiana Cantilo no depara mayores sorpresas que sumar a una querida voz; algo similar ocurre con la trillada "Seminare", que con Diego Torres corre mejor suerte que en su lectura junto a Tini en la última gala de los Gardel, aunque no alcanza para hablar de algún plus artístico para la canción.

Quienes sí logran sorprender son Vicentico con "Esperando nacer" y la confluencia de Kevin Johansen y Rosario Ortega en "Cuanto tiempo más llevará", dos disfrutables momentos del disco.

La inclusión de Soledad en "San Francisco y el lobo" tampoco ofrece nada especial, aunque al igual que en el caso de "Seminare" con Diego Torres e, incluso, "El tigre y el dragón" con Abel Pintos, permite el acercamiento de nuevos y distintos públicos.

Como gran frutilla del postre, Charly García hace emocionar al oyente con su aparición en "Nos veremos otra vez", y aunque la versión no se aleje de la original y el aporte del gran astro del rock argentino sea limitado, su sola presencia junto a Lebón remite a los grandes momentos del movimiento local. Además, siempre resulta saludable tener noticias musicales de Charly.

"Lebón & Co.-Volumen 2" será presentado oficialmente el 27 de noviembre en el Luna Park, en tanto que desde hace algunas semanas el músico recorre el país con esta obra. En tal sentido, el 23 de septiembre estará en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, el 25 en la Feria del Libro de Neuquén y el 29 en el Quality Espacio de Córdoba. (Télam)