El emblemático Esta Vida No Otra (EVNO), la creación del poeta Ricardo Cabral que cruza poesía con música, tendrá su regreso con seis shows el 11 y 12 de octubre en el marco de la Feria del Libro cordobesa, en el Centro Cultural España Córdoba.

Esta plataforma de cruce en música, literatura y artes gráficas, por la que pasaron más de un centenar de artistas entre 2010 y 2021, contará con los números musicales de María Ezquiaga, Pol Nada, La Lauri Fire, Luciana Tagliapietra, Micaela Basadoni y Santiago Guerrero, que estarán acompañados por portadas e interiores de libros, pósters, fanzines y discos de una quincena de artistas.

"Como muchos proyectos quedaron en suspenso por la falta de guita, decidí insistir a pesar de que todo pareciera irse a la mierda en cualquier momento. Y llegaron al toque los amigos: Santi Guerrero de Tomates Asesinos se puso a diagramar mi quinto libro de poesía y ya tenía terminada la reedición de la nouvelle del tucumano Maximiliano Cárdenas. Fiel a otras aventuras del proyecto, decidimos convocar a seis artistas para que cantaran el poemario. Le añadimos talleres y una muestra gráfica", explicó Cabral a Télam.

"Esta Vida No Otra -agregó el poeta y comunicador- para mí ha sido un acto de persistencia creativa más allá de cualquier impedimento. Y una forma de relacionarse desde la empatía natural de los seres humanos más allá de una currícula o procedencia. Es una plataforma de cariz plural, diversa, autogestiva y que no se casó jamás con una estética por tendencias. Hasta que el año pasado me agoté. Entre 2010 y 2021 realizamos muchísimas actividades, en un 80 por ciento sin fondos de convocatorias o de alguna otra índole".

Así, el periodista y productor José Heinz le insistió a Cabral para que realizará una última EVNO, la cual bautizó "Despedida y Resurrección", dejando la puerta abierta a que continúe este espacio de resistencia que reúne lo que en algún momento se pudo haber llamado "happenings" o "varieté", en noches -por lo general. que reúne a artistas de varias disciplinas para la creación, musicalizada, de una nueva obra.

"Las actividades, libros, pósters y fanzines de EVNO impactaron en un par de generaciones de Córdoba y Buenos Aires con interés en la literatura, la música y el arte gráfico de los márgenes. Y a veces levantábamos el cogote: en 2015 contamos con la presencia del gran Ramón Ayala en un barcito de Villa Crespo, y los fanzines de 2019 contaron con aportes estelares del baterista Fernando Samalea y la periodista y poeta Ivana Romero, entre otros", comentó Cabral.

Además de los conciertos, platos fuertes del convite, en el marco de EVNO Ezquiaga dará un taller de canciones ambos días a las 15, mientras que a las 16.30, Tagliapietra dará un taller de poesía.

Ambos días, cada músico interpretará entre dos o tres composiciones realizadas en base a los textos, en formato canción, spoken word o piezas instrumentales. (Télam)