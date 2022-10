La 12da. edición del ciclo gratuito “San Isidro Jazz y Más”, que contará con la actuación del estadounidense James Boogaloo Bolden, el legendario trompetista de B.B. King, además de la presencia de varias figuras de la escena local, se llevará a cabo desde el miércoles 19 hasta el sábado 22 de octubre en dos museos de esa localidad bonaerense.

Este año el encuentro reunirá a cuarenta artistas en dos funciones diarias, a las 20 en el Museo Pueyrredón, ubicado en Rivera Indarte 48; y a las 22 en el Museo Beccar Varela-Quinta Los Ombúes, en Adrián Beccar Varela 774, en San Isidro.

La apertura de esta edición será en el Museo Pueyrredón y estará a cargo de Andrés Boiarsky Cuarteto, agrupación encabezada por el saxofonista que fue director musical de la orquesta de Lionel Hampton e integrante por más de diez años de la big band Dizzy Gillespie All Stars, quien estará acompañado por Hernán Jacinto en piano, Flavio Romero en contrabajo, y Fernando Moreno en batería.

Luego, en el Museo Beccar Varela se presentará La Sweet Porter, con Penélope Cúneo y Axel Mark Gotlieb en voces, Santiago Dalman en contrabajo y Tomás Seigelshifer en guitarra.

MIRÁ TAMBIÉN Realizan un homenaje a Leonardo Favio con un concierto especial en el Teatro Argentino platense

El jueves, en la histórica casa de Juan Martín de Pueyrredón, actuará Pablo Raposo Cuarteto, y a continuación en la quinta donde vivió Mariquita Sánchez de Thompson será el turno de Vinocio, agrupación conformada por Lucio Memi (piano Rhodes), Fermín Carpena (guitarra), Iván Chapuis (contrabajo-bajo eléctrico), Juan Duque (voz/saxo alto) y Fer Moreno (batería).

En tanto, el viernes se presentará el estadounidense James Boogaloo Bolden, quien acompañó durante más de cuatro décadas a B.B. King y durante su trayectoria compartió escenario con Stevie Wonder, The Temptations, The Supremes, James Brown y Duke Ellington.

El músico estará acompañado por Cruxados Blues Band, formada por Nicolás Duba (guitarra), Quique Ferrari (bajo), Colo Maddio (batería), Federico Torrens (teclados) y Federico Álvarez (saxo tenor).

Más tarde, en el Beccar Varela, actuarán Mumi Pearson (voz), Hernán

MIRÁ TAMBIÉN Pakapaka lanza el sitio web de una de sus series sobre Educación Sexual Integral

Cassibba (contrabajo), Leandro García de la Maza (piano) y Martín Freiberg (batería), con un repaso por el repertorio de Sarah Vaughan.

La última noche abrirá con URMG, grupo integrado por Juan Cruz de Urquiza (trompeta), Guillermo Romero (piano), Javier Malosetti (bajo) y Oscar Giunta (batería).

Mientras que el cierre del encuentro será en los jardines del Beccar Varela con Palta and the Mood, banda conformada por Axel Mark, Tomás Seigelshifer, Baltazar Clusellas, Rodrigo Balbín, Juan Ignacio Farías y Pablo Ramos, que este año abrió el show de la mítica banda Kool & The Gang en el Luna Park.

Por último, esta edición ofrecerá dos masterclass gratuitas, una con Boogaloo Bolden y otra con Lucho Pellegrini. (Télam)