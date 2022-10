"1982 la gesta", documental de Nicolás Canale, se estrena este jueves en salas del país en un filme que pone el foco en testimonios de excombatientes que participaron en la guerra de Malvinas.

"Se trata de un film que recoge los testimonios clave de una veintena de protagonistas de la historia del conflicto armado del Atlántico Sur, que relatan minuto a minuto sus vivencias en aquel momento extremo de sus vidas, y de la historia", señala la sinopsis.

Además en la cinta se describen, en orden cronológico, los hitos más importantes de la guerra, dando un panorama general del conflicto que causó la muerte de 907 personas.

"A pesar de no tener ningún familiar veterano, el tema de Malvinas siempre me atravesó, ya fuera por relatos leídos, algún libro o charlas que me tocó escuchar", señaló el director como una de las motivaciones.

Otra de ellas, fue su contacto con el cabo Esteban Tríes, a quien conoció por medio de un relato periodístico, sobre su rescate al Sargento Villegas y quien lo instó a viajar a las islas. Este viaje lo concretó en 2019, junto a cinco amigos, tras lo cual decidió encarar el documental.

La película es producida de forma independiente por Faro Films, que en su página define su trabajo como "documentales cinematográficos con temáticas de Valor Humano y Cultural", además de realizar "videos documentales en favor de la defensa de la vida, la libertad, la valores familiares, la patria".

"1982 la gesta" se podrá ver en salas del AMBA, Rosario, Córdoba y Mendoza.

