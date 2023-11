Cinco centros culturales y museos que la Nación administra en la ciudad de Buenos Aires serán sede este jueves desde las 15 de "Milonga abierta. Circuito de tango por la cultura", una iniciativa que estará poblada de conciertos de música en vivo, clases de tango y exhibiciones gratuitas.

Las sedes elegidas por el Ministerio de Cultura para celebrar el tango son el Centro Cultural Kirchner, el Centro Cultural Borges, la Casa Patria Grande, el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces y el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo.

Desde las 18, en la Explanada del Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151) y con curaduría de la Milonga Abierta, Atípica y Plural, Bruno Tombari y Rocío Lequío, Nicolás Schell y Nair Schinca y la Compañía del Estudio Dinzel brindarán al público exhibiciones de baile. El encuentro será musicalizado por Mariano Romero y Mario Orlando, y conducido por Adriana Pérez Frossasco y Diego Amorín.

Habrá además música en vivo con tres agrupaciones: la Orquesta Típica Pichuco, la Orquesta Típica Say No More y el Sexteto Mayor con Roxana Fontán como cantante invitada.

MIRÁ TAMBIÉN Pérez y Antonella Restucci participarán en los Jueves Vivos del Teatro Argentino de La Plata

En tanto, de 15 a 20, el Centro Cultural Borges (Viamonte 525) tendrá distintas intervenciones en sus espacios, proyección de cortos y videoclips en continuado, una clase magistral de Graciela Cabrera, de la Asociación Tango Baile, e intervenciones performáticas a cargo de los bailarines Soledad Mangia y Nahuel Tortosa y el bandoneonista Joaquín Benítez Kitegroski, de la Compañía de Tango de la UNA y del Grupo Noestango.

Ya en la Casa Patria Grande (Carlos Pellegrini 1289), de 20 a 23, se presentarán el cuarteto Siempre Tango y el grupo Cachivache, además de parejas de baile y con la musicalización de Valeria Buyatt y la conducción de la Asociación Milongas con Sentido Social.

El Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Perú 222) contará con la presencia de las agrupaciones: Aguas Argentinas y Zasali a la parrilla, de 20 a 22.

El Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo (Bolívar 65) llevará adelante la actividad Tango Abierto con la participación de los músicos Leonardo Pastore, Hernán Malagoli y la Orquesta Típica Villa Urquiza en vivo, y con la conducción de Martín Chili, de 20.30 a 22. (Télam)