La Freestyle Master Series (FMS) Argentina, la liga más importante del país de batallas de rap, anunció los cruces para su fecha 9, el próximo jueves a las 19 en el porteño C Complejo Art Media de Avenida Corrientes 6.271, con el duelo entre el puntero de la tabla, Papo, y uno de los dos escoltas, Klan, como atractivo principal de la jornada.

El evento, luego del cual restarán apenas dos fechas para coronar al nuevo campeón, iba a realizarse originalmente en el Estadio Obras Sanitarias, de una capacidad similar de entre 4.000 y 5.000 espectadores. Urban Roosters, que organiza la competencia, cambió el lugar “para garantizar aún más la experiencia FMS y ofrecer el mejor espectáculo posible”.

“Las entradas adquiridas serán válidas para el nuevo recinto y se mantendrán los mismos horarios”, detallaron a través de un comunicado, y explicaron que “las personas que quieran la devolución de sus entradas debido al cambio de ubicación, podrán solicitarlo hasta el miércoles 28 de diciembre, a través del siguiente email: info@livepass.com.ar”.

La liga que premia a los raperos que consiguen mostrar la mayor consistencia a lo largo de 11 fechas va llegando a su etapa de definiciones tras la última fecha realizada en Córdoba.

El marplatense Papo quedó con 21 puntos, pero tiene a varios perseguidores que sueñan con arrebatarle el título en las instancias decisivas, entre ellos el cordobés Mecha y el bonaerense Klan (ambos con 17 unidades).

Los enfrentamientos del jueves, que también podrán verse en vivo a través del canal en YouTube de Urban Roosters, son Papo vs. Klan, Zaina vs. Mecha, Naista vs. Nacho, Katra vs. Wolf, Larrix vs. MP y Stuart vs. Tata. (Télam)