Luego de varios meses de ausencia en la TV, Guillermo "Pelado" López regresa a la pantalla de Telefe con un nuevo programa de entretenimientos. Se trata de Juego Chino, un ciclo que saldrá al aire los sábados, a partir de agosto. "Va a estar muy divertido", adelantó el conductor en sus redes sociales y aseguró estar contento y agradecido por esta oportunidad. El proyecto junta varias cosas que López ha hecho anteriormente con éxito. Por un lado, el programa hereda el nombre del clásico juego que hacía cuando era notero de Caiga quien caiga (CQC), que consistía en una competencia por embocar pelotas de tenis en altura, en un recipiente ubicado en la planta baja. Pero además, en cada emisión recibirá un invitado famoso muy especial y lo someterá a un vertiginoso y divertido cuestionario. Al igual que lo hizo en Lo sabe o no lo sabe, en América TV, el Pelado interactuará con los vecinos de distintos barrios y los invitará a participar de los diferentes juegos, de manera que el que logre la mejor performance, se lleve un premio. Las últimas participaciones del conductor oriundo de Ramos Mejía en la pantalla chica no obtuvieron los resultados esperados

En 2017 llegó a El Nueve con Todo por hoy, una propuesta para toda la familia que no funcionó. Al año siguiente desembarcó en Eltrece con Las puertitas del señor López, que pasó sin pena ni gloria; mientras que en pandemia asumió la conducción de Santo Sábado y Santo Especial en América TV, un ciclo de archivo en el que primero lo acompañó Soledad Fandiño y luego, Nicole Neumann, con un elenco de panelistas, pero tampoco pudo marcar una diferencia. "A veces podés tener un gran producto y si no mide lo que el canal necesita, dejás de estar y no te afecta solo a vos, sino al grupo de laburo. Entiendo que no hay que enloquecerse, pero estoy atento a dar lo mejor de mí para que el programa esté bueno, que es lo que más me importa. Después intento que los números acompañen", explicó en una entrevista con Noticias Argentinas en 2021. Y reflexionó sobre los cambios en la TV abierta: "Volvieron los programas de juegos que me parece que están buenos porque invitan a las familias a que jueguen desde sus casas. Me gusta la tele de entretenimiento, de humor. Me gusta más eso que programas en los que la gente se pelea o buscan mugre. La risa es muy valiosa, la gente tiene muchos problemas, y está bueno que pueden encontrar un espacio para pasar un buen rato". MBC/PT NA