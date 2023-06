Documentalistas Argentinos (Doca) presenta desde hoy y hasta el 5 de julio próximo su 15ta. muestra en el marco del tercer Festival Internacional de Cine Documental con "40 años de Democracia en las calles: Cine de lucha y resistencia" como eje temático.

Las funciones se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires en el Cine Gaumont, el Centro Cultural de la Cooperación, la sala Leonardo Favio del Espacio Cultural BCN y el auditorio Héctor Quagliaro de ATE y también estarán disponibles en formato virtual en la plataforma Vivamos Cultura.

En homenaje a la producción documental de las últimas cuatro décadas, se proyectarán películas emblemáticas revalorizando la tarea de reconocidos realizadores como Carlos Echeverría, Carmen Guarini, Mario Piazza, grupos de cine militante y político como Boedo Films, Mascaró Cine, Contraimagen, Cine Insurgente, entre otros.

El festival comenzará a las 19.30 en el porteño Cine Gaumont con la proyección de "La ilusión de la abundancia", coproducción entre Colombia y Francia dirigida por Erika González Ramírez y Matthieu Lietaert que forma parte de la Competencia Latinoamericana.

La propuesta, que dará por iniciada la nueva edición del festival, recorre las actividades de tres mujeres ambientalistas que viven en tres países de América Latina pero comparten el objetivo de luchar contra las empresas extractivistas más grandes del mundo en una historia sobre la globalización de la resistencia ambiental de todos los pueblos del Sur.

Las secciones competitivas incluyen una Internacional de Largometrajes, otra Nacional, una Latinoamericana y una de Cortometrajes. Entre otras, habrá además una actividad con "Foco Kurdistán", una "Muestra Doca 40 años de democracia", en la que la agrupación mostrará las películas de sus socios en formato de preestreno.

Las temáticas de esa sección principal abarcan la resistencia, identidad, lucha, exclusión, desarraigo y modelos de vida a través de cinco producciones españolas: "Un viaje hacia nosotros", "Karpeta Urdinak", "10 de marzo", "Itsasoak pizten gaitu" y "Urraca, cazador de rojos".

En el caso de la selección de largometrajes nacionales, se aborda el cine documental cuestionando y repensando los modelos de producción para una tarea de construcción permanente de la identidad y la memoria con propuestas como "Maelström 2001", "La memoria que habitamos", "Bajar, subir, bajar", "Otra semilla", "Gambaro", "Hedy Crilla, maestra de actores" y "HAM - Historia del agua de Mendoza", película elegida por los programadores para lanzar ante la prensa el festival.

MIRÁ TAMBIÉN Confirman la fecha de Lollapalooza Argentina 2024 y salen a la venta los primeros abonos

La cinta de 97 minutos, dirigida por Bernardo Blanco, rescata la lucha del pueblo de Mendoza en defensa del agua durante los últimos días de 2019, cuando hubo un estallido social que obligó al gobierno a retroceder y restituir la ley 7722 en diez días, que impide el uso de sustancias tóxicas en la minería.

"Soy de Mendoza y es importante el derecho de narrar nuestra propia historia. El documental cuenta cómo el pueblo mendocino recuperó una ley en tan solo diez días y la particularidad que tiene es que está contado solo con material de archivo: no tiene voz en off ni entrevistas, hicimos un rescate de archivos grabados por gente y colegas porque los medios no lo estaban difundiendo", explicó Blanco, al presentar su proyecto en una función privada para periodistas en la sede de DAC.

Asimismo, la elección para las producciones latinoamericanas en competencia comprende propuestas como "Ndatu savi. La suerte del agua" (México), "Não é a primeira vez que lutamos pelo nosso amor" (Brasil), "Kadima, el tiempo contenido" (Chile), "La ilusión de la abundancia" (Colombia), "Aquí en la frontera" (Brasil) y "El film justifica los medios" (Colombia).

"Contamos con una herramienta preciosa, que es hacer películas y trabajar con los sueños, y este festival se trata de esos 40 años tras la dictadura desde el cine, pero no pensados simplemente como 40 años de democracia, sino como un período de disputas, reflexión y de cosas que queremos seguir cambiando. En este festival reunimos las miradas de otros países, las miradas de documentalistas latinoamericanos que reflexionan también sobre las deudas de sus democracias", sostuvo Mónica Simoncini, una de las coordinadoras de la muestra, en la presentación del ciclo.

La documentalista agregó que se decidió "crear un espacio para los kurdos, que están en un proceso de lucha para independizarse" y destacó que "las producciones van contando el día a día y narrando la lucha desde sus distintos puntos de vista".

"La elegimos principalmente porque muestra la vida cotidiana de la familia, de los niños, de cómo se entrecruza en un relato cotidiano de un pueblo que lleva muchos años luchando una batalla muy comprometida poniendo el cuerpo, formando ejércitos con mujeres y comunas, buscando formas de liberarse", relató.

Por su parte, el cineasta e integrante de Doca Fernando Krichmar, que estrena "Diablo, familia y propiedad" en la sección 40 años de democracia, dijo que, según el socialista Karl Marx, "los filósofos han tratado de interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo, y ese eje tiene que ver con la disputa por el sentido".

"La verdad cada vez cobra más valor a medida que grandes empresas multinacionales se apropian de esa palabra y de las tradiciones nacionales, tratando de globalizarlas y hacerlo un poco más llevadero para el espectador y tomarlo como un contenido, como un producto. Postulamos un cine que plantee decir verdades que no son dichas y, generalmente, ocultadas por un motivo político", concluyó.

(Télam)