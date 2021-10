La 7ma. edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, que se llevará a cabo durante diez días con proyecciones en salas en Jujuy y en formato virtual en el resto de los países andinos participantes, fue inaugurada anoche con una gala de apertura en una de las sedes del encuentro en la ciudad capital de la provincia.

La programación incluye filmes en competencia de la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; talleres; homenajes y hasta funciones de autocine, entre otras actividades.

El acto inaugural contó con la asistencia del vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim, entre otras autoridades y personalidades entre las que destacaba la prestigiosa actriz Graciela Borges, quien será jurado en unas de las competencias.

Tras la ceremonia, y abriendo oficialmente las proyecciones de la muestra, se pudo ver fuera de competencia "Karnawal", ópera prima del director Juan Pablo Félix, estrenada recientemente de manera comercial y filmada en distintos paisajes de Jujuy, en particular de la Quebrada de Humahuaca.

De manera virtual, el evento había iniciado ya durante las primeras horas de ayer a través de una transmisión brindada en las páginas de Facebook y YouTube del Festival, principales plataformas por medio de las cuales los espectadores no presenciales podrán ser parte del evento desde cualquier lugar de Latinoamérica y el mundo.

“Verlos a ustedes en estas butacas realmente me emociona, porque un festival sin público se muere”, expresó el director artístico de Cine de las Alturas, Daniel Desaloms, durante la inauguración del evento y en referencia a la virtualidad con la que se debió resolver la edición del año pasado por la pandemia del coronavirus.

En tanto, Desaloms agradeció la presencia de Graciela Borges: “Ella es una amiga del Festival. En este momento que no podemos traer a todos los directores como años anteriores, apareció Graciela y es presidenta de un jurado”, valoró.

Borges, por su parte, destacó el cariño que le tiene a los jujeños y a su tierra: “No me costó nada venir, no me lo quería perder. En Jujuy hice una película, 'Zafra', a los 16 años y me enfermé, estuve muy enferma, y ahí estuvieron los jujeños”, recordó.

Entre los presentes, también se encontró Juan Pablo Félix, quien habló de su película "Karnawal" y reconoció que si bien viene de presentarse en más de 40 países, la proyección en el marco del Festival de Cine de las Alturas “fue muy especial por contar con público local”.

En la misma línea, Edson Sidonie, productor de la película, recordó la filmación en la provincia y valoró, entre otras cuestiones, que en todos los festivales del mundo en los que estuvieron, "la gente quedó alucinada con la belleza de Jujuy”.

De manera online, los filmes se encontrarán disponibles desde las 0 de cada jornada y por 24 horas, con previo registro en la página cinedelasalturas.com.ar, donde también puede consultarte toda la programación.

Serán 80 las películas a exhibirse vía streaming y a proyectarse en cinco salas en San Salvador de Jujuy y en otras dos de las localidades de Tilcara y Palpalá. (Télam)