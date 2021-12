El reconocido cantante y actor brasileño Seu Jorge protagonizará "How To Be a Carioca", la próxima serie de la plataforma de streaming Star+ que durante las últimas horas comenzó los rodajes del proyecto, en el que participan las actrices argentinas Verónica Llinás y Andrea Frigerio.

La tira tendrá su estreno el año próximo y contará con la dirección creativa del realizador Carlos Saldanha, conocido por su trabajo en exitosas películas animadas como "La era de hielo" (2002), "Río" (2011) y "Olé!: El viaje de Ferdinand" (2017); que en esta ocasión también codirige los episodios de la temporada junto a Joana Mariana y Rene Sampaio.

Basada en el best seller del mismo nombre publicado en 1992 por la estadounidense Priscilla Goslin, "How To Be a Carioca" reunirá una serie de pintorescas locaciones de Río de Janeiro e indagará sobre las costumbres y formas de ser particulares de sus habitantes, con un formato que buscará imitar un manual de supervivencia para extranjeros en la ciudad.

Con esa premisa, cada capítulo se centrará en un o una turista y sus vivencias en "La Ciudad Maravillosa" con la compañía de Francisco (Seu Jorge), un carioca de ley que ayudará a los visitantes a navegar la cultura local. (Télam)