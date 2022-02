Con una grilla de nueve referentes del cuarteto comenzó esta noche el festival 'Cosquín Cuarteto 2022' en el escenario Atahualpa Yupanqui, que está ubicado en el anfiteatro Próspero Molina que, hasta hace menos de 24 horas había cobijado al Festival Nacional de Folklore.

Con capacidad colmada Magui Olave, a partir de las 22, abrió el show para la transmisión en vivo a todo el país por la TV pública con un mix de temas con fuerza cuartetera, entre ellos "Te recuerdo", "Dueles", "Jurabas tu", "Amores como el nuestro", "La cola", y "El parrandero".

La prima de Ulises Bueno, del ex arquero de Belgrano Juan Carlos Olave y del fallecido Rodrigo "El potro" Bueno, además de ser la esposa del futbolista Matías Suárez, acompañó sus interpretaciones con mucha energía bailantera que contagió al público que se sumó en la pista de la bailanta.

Luego subió al escenario de la ciudad de Cosquín la banda Chipote con "Devuélveme el corazón", "Prefiero ser tu amante", "Todo de ti", "Me vas a extrañar", "No pachanga naninga", "El soltero" y un variado repertorio que identifica a la banda cordobesa.

Monada que lideran los hermanos Ninci fue parte del programa de la primera de las dos jornadas a puro cuarteto.

"Te juro que me voy, me voy", "Ese soy yo", "Fumar", "Encuentro casual", "Si yo me vuelvo a enamorar" y "Para volver a verte", fueron algunos de los temas elegidos de Monada.

El espectáculo comenzó a las 20.30 con Omega y luego Tyago, en tanto pasada la medianoche y durante la madrugada se sumarán al escenario Q'Lokura, Dale Que Va, La Konga y alrededor de las 4.20 cerrará el festival Facu y La Fuerza.

Como viene sucediendo en los festivales de Córdoba, en este caso también se exige la presentación del Pase Sanitario o carnet de vacunación con el esquema completo de inmunización primaria, que implica la acreditación de al menos dos dosis contra el coronavirus.

El festival concluirá hoy martes con la actuación de La China Romero, Walter Salinas, Amato, Pelusa, Desacatados, Jean Carlos, Ulises Bueno, Damián Córdoba, Sabes Que y The Monkey. (Télam)