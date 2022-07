"Canta conmigo ahora", el certamen que marcó el regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla chica y en el que los participantes deben convencer con sus performances a un jurado de 100 figuras nacionales e internacionales, comenzó anoche por la pantalla de eltrece y, con un promedio de 15.1 puntos, fue lo más visto del día.

El envío, una adaptación del exitoso formato internacional "All Together Now" con la que Tinelli apuesta a renovar el desgastado formato de "Showmatch" que no fue acompañado por el rating durante 2021, inició anoche pasadas las 22.30 luego de que Alex Caniggia se consagrara en la final de "El hotel de los famosos", dejándole al conductor un promedio de 13.6 puntos, según informó el sitio especializado www.television.com.ar.

Del otro lado de la pantalla, lo más visto del lunes para Telefe fue "La Voz", que hizo un promedio de 12.8 puntos.

Después de una apertura musical, que incluyó un show de Felipe Herrera y Lula Rosenthal con sus reversiones de temas populares y Damas Gratis, Tinelli apareció junto a su hijo Lorenzo para dar comienzo al programa: "¡Qué lindo, cómo se extrañaba! ¡Y hoy tenemos al co-conductor! Empezamos con el saludo tradicional: ¡Buenas noches, América!", lanzó.

MIRÁ TAMBIÉN La trama que abordan los seis capítulos de Eva: el viaje del arcoiris

Producido por LaFlia, el envío consiste en un certamen en el que los participantes elegidos en un casting multitudinario y federal, deben convencer con sus dotes para el canto a un jurado de 100 figuras nacionales e internacionales, que en este caso incluye figuras de la talla de Cristian Castro, José Luis "El Puma" Rodríguez, Coti Sorokin, Manuel Wirtz y Gladys "La bomba tucumana", entre otros. (Télam)