Coldplay lanza su noveno álbum de estudio, "Music of the Spheres"

La banda inglesa Coldplay lanzó hoy su noveno álbum de estudio, "Music of the Spheres", con el acompañamiento del videoclip oficial de "Let Somebody Go", canción central del álbum escrita por el líder del grupo, Chris Martin, y la cantante estadounidense Selena Gómez como artista invitada.

El disco incluye también el exitoso single "Higher Power", que fue reproducido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional en mayo pasado, y su presentación viene impulsada por el anuncio realizado ayer de una masiva gira mundial que Coldplay llevará a cabo el año próximo.

Llegó "Llueve sobre mojado", el nuevo sencillo de Pablo Alborán junto a Aitana y Álvaro de Luna

El cantautor español Pablo Alborán presentó hoy su nuevo single, "Llueve sobre mojado", que interpreta junto a sus colegas Aitana y Álvaro de Luna y ya se encuentra disponible en plataformas musicales y redes sociales, donde también se publicó el video oficial de la canción, filmado en Madrid.

Producido por Paco Salazar, se trata de un tema de pop enérgico con un estribillo pegadizo, que habla sobre vivencias personales y tristes y la búsqueda emocional de conseguir un final alternativo tras los malos episodios.

"Me apetecía mucho volver a incursionar en el pop rock, la energía y frescura que se desprende es necesaria en el momento que estamos viviendo, en el que se va reiniciando todo poco a poco. Colaborar con Aitana y Álvaro ha sido un regalo, su participación ha aportado la frescura y dinamismo que necesitaba la canción", dijo Alborán en declaraciones a la prensa.

Arjona lanza "El flechazo y la secuela", el segundo corte de su nuevo álbum, "Negro"

El guatemalteco Ricardo Arjona lanzó hoy "El flechazo y la secuela", segundo corte de su nuevo álbum, "Negro", que semana a semana se completa con la presentación de una nueva canción de su lista.

Con una inspiración en el sonido de la década del 60, calificado por el propio músico como "todo lo que no está de moda", el disco forma parte del proyecto "Blanco y Negro", cuya primera parte ("Blanco") fue editada en mayo del año pasado, a poco tiempo de comenzada la pandemia de coronavirus. (Télam)