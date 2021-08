Clemens Rehbein, cantante, guitarrista y compositor de Milky Chance, aseguró a Télam que "es saludable ser realistas y saber que nunca va a volver a suceder de esa forma un éxito tan grande" como 'Stolen Dance', el hit mundial con el que irrumpieron en el 2012, y que "cuando uno intenta ser creativo no debe tratar de satisfacer las expectativas de la gente o intentar lograr el mismo éxito".

"Crear música para nosotros significa expresarnos: esa fue y sigue siendo la razón principal por la que estamos haciendo esto", sostuvo el músico desde Berlín, donde reside al igual que su compañero, el bajista y percusionista Philipp Dausch, con quien se reencontró el año pasado para darle forma al nuevo horizonte musical del dúo de indie-folk alemán, "sumergidos en el proceso creativo, porque era todo lo que podíamos hacer".

Rehbein confirmó que el grupo con miles de millones de reproducciones en plataformas digitales regresará a los escenarios a fin de año cuando se ponga en marcha una gira por Estados Unidos y anunció la salida de un cuarto álbum para los próximos meses: "Queremos seguir lanzando nueva música, así que cuando la gira vuelva a suceder, es posible que ya tengamos algunas canciones nuevas para tocar en el vivo del escenario".

Télam: ¿Cuánto se ha reformulado la conexión artística entre ustedes a partir de este contexto mundial que terminó de liberarlos de otros compromisos?

Clemens Rehbein: Nos dimos cuenta de que casi se sintió como al principio cuando grabamos el primer álbum (Sadnecessary). El mundo entero se vio obligado a tomar un descanso y había mucho más espacio en comparación con el tiempo anterior a la pandemia. Tuvimos mucho tiempo para sumergirnos en el proceso creativo y probar cosas nuevas y también para trabajar junto con otras personas.

T: ¿Es cierto que "Colorado", el último single editado hace poco, fue escrito y grabado en un instante de inspiración?

CR: Estábamos en una sesión de estudio con otros dos chicos que se hacen llamar Decco. Estábamos improvisando y de repente Philipp (Dausch) tenía este riff en la guitarra, yo comencé a cantar murmurando. Con "Colorado" en mi mente, a los pocos minutos teníamos escrita la primera línea. El instrumental lo fuimos construyendo al mismo tiempo, así que te diría que el 80 por ciento de la canción nació en menos de una hora y media.

T:¿Por qué decidieron crear el sello Muggelig Records, la plataforma para este último lanzamiento, para emprender un nuevo camino como artistas independientes?

CR: El negocio de la música cambió mucho durante la última década y parece que a través del enorme crecimiento de las redes sociales, las plataformas digitales y el streaming, todo depende de los artistas para promocionarse y llevar su música a la gente. Parece que cada vez hay más artistas que están creciendo mucho de repente porque los chicos estaban usando sus tracks en las redes sociales haciendo videos. No estoy diciendo que no necesites un sello o al menos un equipo para que funcione en el negocio de la música a largo plazo, pero parece que los artistas tienen mucho más poder y libertad para promocionar su música sin estar firmados con una discográfica. Pero ahora todo el mundo es extremadamente dependiente de las redes sociales, por lo que parece que hay otra sujeción a las grandes empresas que dirigen el mundo. Creo que sea cual sea el camino que se esté tomando, tiene ventajas e inconvenientes y también muchos obstáculos que se debe superar. A veces se siente que el césped puede parecer el más verde en el otro lado, pero en este momento se siente bien y con el poder de ser independiente y para eso estamos aquí.

T: Alguna vez declaraste que un éxito como "Stolen Dance" no volverá a suceder. ¿Siempre lo tuvieron claro o en algún momento significó algún tipo de presión por la expectativa que habían generado?

CR: Tener una canción tan grande como "Stolen Dance" no suele suceder muchas veces. Creo que es saludable ser realistas al respecto y saber que nunca volverá a suceder de esa forma, aunque no significa que tal vez pueda algún día. Pero la presión para seguir adelante está ahí, por supuesto. Cuando lanzamos nuestro primer álbum y empezamos a girar por todo el mundo durante casi tres años, disfrutamos de mucha atención, pero luego comienzas a darte cuenta de que todas estas personas esperarán algo nuevo de vos después de un tiempo. Esa es la mayor diferencia entre tu primer lanzamiento y todos los siguientes. Pero cuando uno intenta ser creativo no debe tratar de satisfacer las expectativas de la gente o intentar lograr el mismo éxito que tuvieron nuestros primeros lanzamientos, porque no existe una receta para escribir un sencillo exitoso ni una forma de satisfacer las expectativas de todos. (Télam)