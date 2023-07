(Por Hernani Natale) Poco antes de cerrar una nueva gira nacional con un concierto el próximo sábado en el Centro Cultural Kirchner, Claudio Gabis, pionero y referente de la guitarra blusera por su labor en el seminal trío Manal, consideró que el rock ya entró en un terreno de "clasicismo", y arriesgó que la actual moda musical marcada por los llamados ritmos urbanos es "hija o nieta" del movimiento que él mismo encabezó a finales de los '60.

"A mí no me gusta lo que escucho. No es que no me gusta, en realidad no me siento emocionado ni identificado, pero tengo que reconocer que es la hija o nieta de lo que hicimos nosotros", dijo el músico, que el próximo lunes 10 recibirá una distinción especial del Congreso de la Nación, consultado por Télam sobre el auge de los nuevos ritmos urbanos.

"Nosotros produjimos una ruptura. Nos rechazaba la izquierda, la derecha, el centro, los militares, los civiles, la curia, el rabinato… todos. No le gustábamos a nadie y, además, a nuestros padres la música les sonaba horrible. Lo que hacen estos tipos, aun siendo lo contrario a lo que hicimos nosotros, es una consecuencia de lo que hicimos. El mundo está viendo lo que mi generación generó", amplió a modo de explicación el artista, también de destacada participación en La Pesada del Rock and Roll.

En este punto, Gabis pidió ser "muy cautos y muy respetuosos" a la hora de expresarse en torno a la escena actual porque aceptó que "con el transcurso de la edad y el pasaje de generaciones se produce una pérdida de la percepción respecto a lo que está sucediendo".

MIRÁ TAMBIÉN Los festejos por los 40 años de Democracia y el Día de la Independencia, lo más destacado de la agenda cultural de la Ciudad

"Puedo decir que no me siento identificado, que no me gusta, pero no puedo decir que no vale nada ni puedo decir que sea estúpida o decadente esta escena porque yo no me doy cuenta de un montón de cosas que le están pasando a los jóvenes", reconoció en charla con esta agencia el músico, que emigró en los tempranos '70 a Brasil y que desde principios de los '90 reside en España.

El guitarrista, que en los inicios del rock argentino brilló también aportando su toque en los debuts discográficos de Moris y Sui Generis, entre otros, hizo este análisis tras finalizar una nueva recorrida por nuestro país, que durante casi un mes abarcó la región patagónica (Neuquén, Chubut, Río Negro), Córdoba, Mendoza y Santa Fe, entre otros puntos.

Se trata de la reanudación de las giras que hasta la llegada de la pandemia solía realizar casi de manera anual, para las cuales toma contacto con músicos de blues de cada región, quienes lo ayudan a organizar shows y clínicas autogestionadas en diversos pueblos y ciudades.

Precisamente, esta red de artistas a la que Gabis llama "La Cofradía Federal del Blues", estará acompañándolo en el concierto que ofrecerá este sábado 8 de julio, a las 19, en la Sala Argentina del CCK; al igual que el que realizará el día anterior en Mr. Jones, de Ramos Mejía.

"Los estoy planteando como una fiesta federal porque vienen un montón de músicos muy queridos que, de alguna manera, son mis patas en cada región del país; gente clave que me permite, a través de un mecanismo de autogestión, que no es personal sino colectivo, montar estas giras intensas y muy concentradas en los cuatros rincones cardinales del país", subrayó.

"Son tipos que hacen milagros porque no pertenecemos al show business; primero, porque cultivamos un género que es 'elítico', que le atrae a mucha gente pero no es multitudinario; y segundo, porque los fondos privados y públicos están dirigidos a otro tipo de músicas", amplió.

La epopeya del guitarrista en esta nueva visita concluirá con un concierto el domingo 9 de julio en Chacras de Coria, Mendoza; y el lunes 10, a las 18, será distinguido como personalidad destacada de la música y la cultura argentina en un acto en la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Télam: Tu última visita a la Argentina había sido en 2018 y desde entonces en la escena musical se consolidó el reinado de los ritmos urbanos y un cierto repliegue del rock. ¿Notaste algún cambio al respecto en esta recorrida por el país?

Claudio Gabis: Yo me muevo por un circuito que realmente está como separado de eso. Estoy dentro de una corriente y una variante del negocio que tiene un funcionamiento marginal respecto del mercado. En las provincias reina todo ese conjunto de movimientos que llamás urbanos y están en todo el mundo. Antes de venir, vi un documental sobre la música en Corea del Sur y es la misma que se toca en el Caribe, en la Villa 31 o en Palermo Soho. Yo doy conciertos en un contexto que aprecia artistas y expresiones musicales que están aparte de todo ese fenómeno, pero voy a un lugar público, prendo la tele o entro a un local y suena esa música. Fui a comprar una camiseta térmica en la Patagonia y el tipo que me acompaña le dice a los chicos que atendían y estaban escuchando esa música, que yo era un prócer del rock argentino. Ya que les dijera rock es como si les hablara del vals vienés, de algo muy lejano. Encima me miran y ven a un tipo grande, de cabellos blancos, pancita…Yo no sé si el rock murió o no, porque los movimientos musicales, artísticos y filosóficos siguen vivos como referentes. Dentro de 50 años, alguien va a usar una guitarra eléctrica, instrumento que algunos reconocen como obsoletos, y alguien va a decir que hay atisbos de rock ahí.

T: De hecho, el trap ya incorporó instrumentos o sonoridades propias del rock.

CG: Hay un retorno y una eterna búsqueda de fuentes. Nos pasó a nosotros también porque cuando apareció el rock en la Argentina, también se produjo una ruptura. Y se produjo un rechazo de la mayor parte de los sectores sociales a toda esa cosa nueva, que tenía una estética nueva, nuevos modos de expresión, vestimenta estrafalaria, comportamientos escénicos no habituales, y hasta un poco "asquerosos" para la generación anterior. Sin embargo, pasó el tiempo y se nos aceptó, se nos adoptó y hoy formamos parte del mainstream de la cultura popular y de la vida del país.

T: ¿Qué hace un músico como vos ante las nuevas tendencias? ¿Trata de incorporar algún elemento, aggiornarse, o se repliega en sus conocimientos de especialista en la materia?

CG: En mi caso, no es que me sienta estancado en lo que fui y en mi forma de escuchar música, pero encontré una forma de manifestarme hace mucho tiempo que más o menos la sigo manteniendo. Puedo aggiornarme en algunas cosas, en alguna rítmica de un tema, en la utilización de determinados sonidos, pero no está en mi personalidad la obsesión de ser moderno e incorporar elementos modernos que siento lejanos desde mi sensibilidad. Pero hay otros tipos, Charly ha sido un gran ejemplo a lo largo de toda su carrera, que tienen un espíritu que se va adaptando muy bien a los cambios, son muy receptivos, los entiende muy bien y los incorpora a su arte de una manera muy natural. No es mi caso. Ambas cosas son naturales, tienen que ver con cada uno, y cuando encontras a alguien que hace las cosas de manera artificial se nota enseguida.

T: En una entrevista que hicimos hace varios años dijiste que todavía esperabas una nueva era dorada del rock.

CG: Ya estamos en un clasicismo. Los movimientos artísticos valiosos, que han cambiado el devenir de la cultura y la conducta humana, siguen teniendo su valor y representan momentos históricos de la evolución humana. Y la gente se sigue emocionando porque representa cosas importantes en la vida de la gente. Eso es clasicismo. Implica que eso que se hizo alcanzó un valor y un nivel que lo convirtió en atemporal. El rock entró en eso, por eso no tengo respuesta si murió o no. Lo que yo quería decir era que tenía que venir algo nuevo, no importaba cómo se iba a llamar. (Télam)