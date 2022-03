"The Dark Side of The Moon", uno de los discos más famosos en la historia del legendario grupo británico Pink Floyd y uno de los más populares en la historia del rock, será recreado en su totalidad el domingo 20 de marzo, a las 20.30, en el porteño Teatro Broadway, de la mano de la banda tributo Ecos.

Para la ocasión, la formación, que desde 1999 aborda el repertorio del combo liderado por Roger Waters y David Gilmour, promete un show audiovisual, con proyecciones, luces y efectos especiales, en su constante búsqueda por reproducir de manera fiel la placa editada en 1973.

En ese contexto, desfilarán muchos de los temas que a lo largo de los años se han convertido en clásicos de Pink Floyd, como el caso de "Time", "Money", "Us and Them", "The Great Gig in The Sky" y "Brain Damage", que forman parte de esa producción.

Consolidada como una de las bandas tributos a Pink Floyd con mayor fidelidad, Ecos alcanzó renombre cuando en 2015 ofreció una serie de 16 conciertos en el Planetario de Buenos Aires, en donde desplegó toda la reconocida parafernalia que caracteriza al grupo británico. (Télam)