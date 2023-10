"Un nuevo mundo", noveno y penúltimo largometraje del realizador francés Stéphane Brizé, podrá verse mañana en la Asociación Biblioteca Popular Sarmiento de Bariloche, en una proyección gratuita que marca la vuelta del ciclo La Nave Proyecta.

El filme protagonizado por Vincent Lindon cuenta la historia de un empresario que debe enfrentarse a una jungla corporativa global, a un matrimonio en crisis y al trastorno psicológico de su propio hijo en lo que se presenta como “una fábula moral sobre el combate de una familia contra la fuerza deshumanizante del capitalismo”, indicaron los organizadores del espacio.

Brizé es un comprometido actor y cineasta nacido hace hoy 57 años en Rennes, de quien en Argentina se conocieron filmes como "El precio de un hombre" y "La guerra silenciosa" y cuyo último título, “Hors Saiso”, compitió en el último Festival de Venecia.

La actividad audiovisual comenzará a las 19 con la exhibición del cortometraje "He has never ever has eaten a cake", de Alejo Estrabou, estudiante de la Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual de la Universidad Nacional de Río Negro cuya Subsecretaria de Extensión de la Sede Andina también propicia este espacio.

La Nave Proyecta también es promovido por la Alianza Francesa en Bariloche y la Asociación Biblioteca Popular Sarmiento y tendrá su continuidad con nuevas películas los jueves 23 de noviembre y 7 de diciembre. (Télam)