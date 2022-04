Graciela Borges, Dady Brieva, Sandra Mihanovich, Adriana Varela y Víctor Laplace recordaron en charla con Télam Radio qué estaban haciendo el 2 de abril de 1982 y cuáles fueron sus primeras impresiones al enterarse que Argentina comenzaba un conflicto bélico con Gran Bretaña por la recuperación de las Islas Malvinas.

Graciela Borges: "Soy absolutamente antibélica"

Recuerdo que estábamos filmando “Los pasajeros del jardín” de Alejandro Doria y vino Raúl de la Torre a contarme de este tema y no sé por qué se mezcló también con que su hijo podía ser reclutado para la guerra y como siempre, como siempre, para este conflicto que sucedió debo declarar valientemente que me dio espanto la guerra, me da espanto la guerra. Me da espanto, compasión por todos los chicos que fueron a la guerra puedo sentir amor por las Malvinas pero una compasión enorme por chicos, por gente que no se conoce entre sí y van a matarse y los que digitan estas guerras sí se odian, pero no se mueren, ¿no? soy patriota, pero soy absolutamente antibélica.

Dady Brieva: "Sentí un desconcierto muy grande"

El 2 de abril del 82 trabajaba en IAPO, ya estaba casado, vivía en Santa Fe. El IAPO es como una obra social para los provinciales como es el IOMA. Y fue un desconcierto muy grande, la primera vez que estábamos en guerra. Santa Fe en esa época de Buenos Aires quedaba como Santa Fe a la luna, era una cosa muy muy incierta con poco periodismo, con poca información en los 80, la verdad, vivir en una provincia era desconsideradamente desinformación total, poca información y la que se sabía era la de Buenos Aires y era un desconcierto grande. Después lo que todos sabemos, no, pero el día específico ese yo sentí un desconcierto muy grande.

Sandra Mihanovich: "Tuve una sensación de miedo"

Lo que yo recuerdo del 2 de abril del 82 que no sé si fue exactamente ese día o uno o dos días posteriores, yo estaba cantando en el Bauen y recuerdo que canté y vino alguien a saludarme al camarín, un chico de 18 años o por ahí vino a saludarme al camarín y me dijo muy emocionado, “estoy recontento porque me voy para Malvinas” y me acuerdo que yo tuve una sensación de miedo, de tristeza, de dolor, no podía entender esta especie de alegría que este chico tenía porque se iba a la guerra. Creo que tampoco tenía muy claro, que es lo que era una guerra ni que en ese momento estaba comenzando una guerra.

Adriana Varela: "Mis hijos y sus compañeritos de tres años jugaban a que se tiraban tiros"

Lo que me acuerdo mucho, mucho, es de la salita de tres donde iba mi hijo Rafael en el Piaget y recuerdo perfectamente algo que es muy interesante: en el Piaget hacían devoluciones permanentes de lo que le pasaba a los chicos y recuerdo que nos reunían para decirnos que los chicos empezaban a jugar con las manitos. Porque no había armas en los cajones de juego de juguetes, empezaban a jugar con las manitos como tirándose tiros algo muy muy llamativo, pero también si uno profundiza es algo absolutamente lógico y sintomático, ¿no?

Víctor Laplace: "No recuerdo qué me pasó ese día pero sé lo que me sigue pasando"

Ya no me acuerdo que me pasó exactamente ese día, pero sí sé lo que me sigue pasando: las Malvinas son argentinas y esos chicos son héroes con los que fuimos ingratos durante mucho tiempo y después se convirtieron esos hombres que siguen pidiendo auxilio y alguien que haga algo por estos jóvenes que alguna vez intentaron recuperar nuestra tierra. (Télam)