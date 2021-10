Con orden y tranquilidad, el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner (CCK) se fue colmando hoy con cientos de personas para el megaconcierto tributo a Charly García en el día de su cumpleaños número 70, que se desarrolla desde las 14 y se extenderá hasta las 22 con más de cien músicos en escena.

Decenas de los ya clásicos brazaletes con la leyenda "Say No More" pueden verse en medio de una organización cuidada y atenta, con asistentes de todas las edades, algunos en grupos familiares.

"¿Por qué amo a Charly? Por lo mismo que todos los que estamos acá", dijo a Télam Aimé, de 29 años, en medio de la multitud que se aprestaba para ver el primero de los cuatro bloques de conciertos, que reunirán a razón de 1.750 espectadores por turno a más de 7.000 personas a lo largo de la jornada.

"Vine porque es parte de nuestra vida, viví distintas etapas reflejándome en cada momento de mi vida en sus canciones, esto es un festejo", confesó Hugo, un baterista de 44 años que llegó desde Córdoba con su esposa y tres hijos.

"Charly marcó mi adolescencia, es lo prohibido y también el nacimiento de todo el rock nacional", propuso por su parte Patricia, de 66 años; mientras que Matías, de 32, sentenció: "Vine para escuchar la música del mejor artista e intérprete del planeta".

Cristela, de 35 años, afirmó que quería celebrar a Charly "como muestra de agradecimiento porque con sus metáforas reflejó y refleja lo que vivimos todo el tiempo".

"No se puede pasar de esto. Es un artista que traspasa generaciones y países", señaló Ana, de 55 años, chilena y residente en Argentina hace 7, quien llegó con su hija Belén, de 24, quien por su parte aseguró que quiso acompañar a su madre porque le "encanta" la música de García.

"Tenemos una relación un poco intelectual con Charly, nos gusta, lo descubrimos cantando 'Los dinosaurios' en un acto del secundario sobre la dictadura", dijeron casi a coro Mauricio y Franco, de 24 y 22.

Una que demostró verdadero fervor, y que logró hacerse tras largas colas esta semana con tickets para tres de los cuatro bloques de conciertos de la jornada, es Natalia, de 35 años, quien afirmó: "Hay que festejar el cumple de Charly, que nos acompañó toda la vida, y además vine a escuchar a otros artistas a hacer su música".

El imponente concierto iniciaba hoy con una orquesta de cámara de tres violines, dos violas, dos cellos, contrabajo, órgano, flauta, clarinete, corno, percusión y piano, a cargo de Carlos Britez en la dirección musical.

Con arreglos de Julián Caeiro y Pablo Salzman, el grupo abordará bajo este formato distintos momentos de la obra de García.

A las 16 arrancará el segundo bloque de este megaconcierto, con cambio de músicos, público y sonoridades para escuchar las variaciones sobre canciones de Charly realizadas desde el tango, el folclore y el jazz.

Hernán Jacinto, Andrés Beeuwsaert, Santiago Vázquez, Diego Schissi, Nico Sorín, Mariano Otero, Ernesto Jodos y Sergio Verdinelli, serán en este caso algunos de intérpretes que ahondarán distintas facetas posibles del creador de Sui Generis.

Desde las 18, en tanto, una banda estable conformada por Zorrito Von Quintiero en teclados, Fernando Samalea en batería, María Eva Albistur en bajo y Fernando Kabusacki en guitarras, recorrerán canciones de todas las épocas con las participaciones de David Lebón, Erica Di Salvo, Ulises Di Salvo, Rosario Ortega, Juan Ingaramo, Alina Gandini, María Rosa Yorio , Guido Spina, Raúl Porchetto, Andy Chango, Alejandro Medina y Lola Medina entre más.

La misma banda estable volverá el escenario del Auditorio Nacional a las 19.30 para compartir con Julieta Venegas, Richard Coleman, Christian Basso, Benito Cerati, Cucuza Castiello, Emmanuel Horvilleur, Pablo Guyot y Alfredo Toth, Julia Zenko, El Zar, Brenda Asnicar, Mavi Díaz, Lito Epumer, Leo García, Celeste Carballo, Sara Hebe, Rosario Ortega, Joaquín Levinton, Leandro Lopatín, Hilda Lizarazu, El príncipe idiota y Fernando Ruíz Díaz.

El concierto del CCK se puede seguir en vivo por YouTube, Facebook, Contar y Latir! y por Nacional Rock.