La banda marplatense Científicos del Palo regresa a la ciudad de Buenos Aires en donde el viernes 17 de marzo, a las 20, ofrecerá un show en Niceto Club, del barrio de Palermo, que además será filmado de manera íntegra.

El trío conformado por José Pablo "Pepo" San Martín, en guitarra y voz; "Popete" Andere, en bajo; y Ángel Greco, en batería; prevé seguir adelante con la presentación del disco "Justicialista Vol. 2", de fines de 2021, el cual fue mostrado al público de manera formal en marzo de 2022, en el bariro porteño de Colegiales.

A diferencia de su antecesor de 2017, de sonoridades más rockeras, en esta producción el grupo deja de lado la distorsión experimenta géneros que no había abordado hasta entonces como el hip-hop, la música electrónica y el pop. Temas como "No te entiendo", "No es lo mismo" o "Nada hay en mí" son la prueba de ello.

Registrado en medio de un cambio de baterista en el grupo, lo cual propició la participación de distintos músicos invitados, la placa presenta un sonido más heterogéneo respecto a otros trabajos de carácter más conceptual.

Las entradas para el show del 17 están disponibles a través de la página oficial de Niceto.

(Télam)