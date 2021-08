A pocas semanas de iniciar una gira por Estados Unidos, los Rolling Stones anunciaron que el baterista Charlie Watts no podrá acompañarlos por sus problemas de salud y que será reemplazado por Steve Jordan.

"Charlie se sometió a un procedimiento que fue completamente exitoso, pero sus médicos concluyeron esta semana que ahora necesita un descanso y una recuperación adecuados", anunció el vocero del músico de 80 años, aunque no dio detalles del cuadro que atraviesa el artista.

Y agregó: "Con los ensayos que comenzarán en un par de semanas, es muy decepcionante por decir lo mínimo, pero también es justo decir que nadie lo vio venir". Los médicos le aconsejaron descansar y esta vez, Watts decidió seguir al pie de la letra las recomendaciones.

"Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy acepté, siguiendo el consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo", admitió en el mismo mensaje.

"Después de todo el sufrimiento de los fanáticos causado por Covid, realmente no quiero que los muchos fanáticos de RS que han estado reservando boletos para esta gira se sientan decepcionados por otro aplazamiento o cancelación. Por lo tanto, le he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que me sustituya", concluyó.

Por su parte, Jordan, que ha acompañado a Keith Richards en sus proyectos solistas, manifestó su alegría por subirse al escenario para reemplazar a su amigo.

"Es un absoluto honor y un privilegio ser el suplente de Charlie y estoy deseando ensayar con Mick, Keith y Ronnie. Nadie estará más feliz que yo de ceder mi asiento en el elevador de batería tan pronto como Charlie me diga que está listo para irse", manifestó.

En tanto sus compañeros de banda dejaron mensajes en sus perfiles personales. "Esto ha sido un golpe para todos nosotros, por decir lo mínimo y todos deseamos que Charlie se recupere rápidamente y lo vea lo antes posible. Gracias a Steve Jordan por acompañarnos mientras tanto", publicó Keith Richards.

Mientras que Mick Jagger escribió: "Esperamos darle la bienvenida a Charlie tan pronto como esté completamente recuperado.

Gracias a nuestro amigo Steve Jordan por intervenir, por lo que todavía podemos tocar todos los programas para ti este otoño". Por último, Ronnie Wood aseguró que va a extrañar a Watts, pero está convencido de que "el show debe continuar".

"Espero con ansias que Charlie regrese al escenario con nosotros tan rápido como se recupere. Y muchas gracias a nuestro viejo amigos Steve Jordan por rockear en el lugar de Charlie".

Esta no es la primera vez que el compañero de Jagger, Richards y Wood se ve obligado a bajarse de los escenarios.

En 2004 fue diagnosticado con cáncer de garganta, a pesar de que había dejado de fumar muchos años atrás.

Para curarse se sometió a un tratamiento de radioterapia que duró seis semanas y como obtuvo buenos resultados, pudo tocar en la grabación de A Bigger Bang, el disco de estudio que la banda británica lanzó en 2005.