La ópera Champion, creada por el trompetista y ganador de cinco Grammy Terence Blanchard, que cuenta la historia del boxeador Emile Griffith, trasformará, a partir de este lunes y hasta el 13 de mayo, la Metropolitan Opera House (Met Opera) de Nueva York en un ring. La trama de la ópera se basa en una de las peleas más conocidas de Griffith, la que tuvo en 1962 con el cubano Benny Paret. Pelea en la que Griffith, quien murió en 2013 con 75 años, golpeó con tanta fuerza a su oponente que a los 10 días Paret murió. Por aquel entonces se rumoreaba que el vencedor era gay, y antes de su combate Paret se había burlado de Griffith usando un insulto sobre su orientación sexual: "Maricón". Años después, Griffith dijo a los medios que "ya no" quería esconderse y reveló que tuvo relaciones sexuales con hombres y mujeres. El encargado de encarnar a este boxeador será Ryan Speedo Green, quien ha tenido que perder casi 30 kilos y entrenar como un boxeador para prepararse para el papel. Griffith era oriundo de las Islas Vírgenes y llegó a los Estados Unidos con el sueño de ser cantante, diseñador de sombreros y encontrar a su madre, pero terminó como boxeador luego de que su jefe reconociera potencial en su fisionomía. Además de Ryan Speedo Green actúa Eric Owens, quien interpreta a la versión vieja de Griffith, quien padece demencia provocada por los años en el ring pero no puede dejar atrás la culpa ni los fantasmas de sus decisiones y, sobre todo, de lo que sus puños provocaron a Peret. A ellos se unen Latonia Moore como Emelda Griffith, la madre del boxeador, y Stephanie Blythe como Kathy Hagen, la dueña de un bar gay que el peleador frecuenta en la obra, y el barítono Eric Greene como Paret, todos bajo la dirección de James Robinson y la coreografía de Camille A. Brown. Blanchard, quien además de escribir óperas es un reconocido trompetista de jazz y compositor de bandas sonoras de películas, dijo que se inspiró en las propias palabras de Griffith, reformuladas para lograr un efecto poético en el libreto de Michael Cristofer: "Maté a un hombre y el mundo me perdona; amo a un hombre y el mundo quiere matarme". Terence Blanchard "Para mí, Champion se trata de la redención y de que Emile se perdone a sí mismo por lo que sucedió en el ring", dijo Blanchard. Champion tendrá nueve presentaciones desde el 29 de abril hasta el 13 de mayo, al tiempo que la matiné se transmitirá en vivo en HD en cines de todo el mundo. MMS/GAM NA