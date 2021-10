A guitarra y voz, Cecilia Bernasconi profundiza en “Tregua”, su tercer disco que el jueves 14 presentará en la sala porteña Hasta Trilce, un personal concepto de canción que para la compositora obedece a su "necesidad de romper con las casillas porque nunca pude casarme con ningún género”.

“Uno compone a través de todo lo que va escuchando y se expresa a partir de que dialoguen esas variaciones”, formula Bernasconi durante una entrevista con Télam en torno a su manera de entender y hacer música.

Cantante, compositora y guitarrista, el camino solista de Cecilia empezó en 2010 y antes se plasmó en otros dos discos: “Fulgor”, de 2013, y “Puentes en el Mar”, de 2018; álbumes en los que también mostró su abordaje de los géneros en pos de un discurso estético propio.

Dispuesta a definirse, la artista apunta que le gusta "hacer dialogar géneros y a veces romper con el formato de canción tradicional dándole, por ejemplo, un lugar importante a lo instrumental. En ese sentido digamos que mantengo la no coherencia”.

Consultada acerca de las referencias a las que recurre para atreverse a esos andares sonoros, confiesa que se nutre de "algunos cantautores que son muy referentes" para ella.

“Una –revela- es Joni Mitchell por cómo la admiro como artista en general, por tener una voz increíble y ser una guitarrista con una sonoridad muy propia. Y otro es Fernando Cabrera, que también me encanta por esa increíble poesía suya que hace que cada canción sea una joyita”.

El presente de esa búsqueda se manifiesta en “Tregua” donde por primera vez recurre a un letrista (Diego Cantero en “A su vez”, “Un todo”, “Postal” y “Calma”) y donde tres canciones (la citada “Calma”, “La Noche” y “Postal”), fueron registrados a dúo con el también guitarrista Demián Pozzo.

Para el resto del cancionero (“Cuanto Antes”, “Milonga de Luz y Sombras”, “Febrero”, “Al Revés” y “La Desvelada”) a la dupla de voz y guitarra entre Bernasconi y Pozzo se suman el bajista Bruno Milano y el baterista Lucas Trosman.

Sin embargo, ese cuarteto que también la secundó “Puentes en el Mar”, solamente la seguirá acompañando hasta la presentación de “Tregua”, prevista para el jueves 14 a las 21 en Hasta Trilce (Maza 177, Ciudad de Buenos Aires).

“Va a ser presentación y despedida por los procesos de la banda entre lo personal y lo estético. Y porque además me imagino con otra sonoridad como culminación de una etapa”, asevera Cecilia.

Pese a esta decisión, la trovadora subraya que en “Tregua” “se aprecia una sonoridad de banda más fresca y siento que esa impronta grupal le vino muy bien a lo que pedían estas canciones”.

A falta de disco físico, el estreno de la placa incluirá proyecciones y postales con los motivos que la propia música creó para vestir el repertorio.

“Trabajé con tinta china hasta los 19 o 20 años cuando la abandoné, pero en la cuarentena empezaron a salir dibujos a los que titulé con una palabra y empecé a hacer dibujos para las canciones también. Sentí que entre la tinta china, lo manchado y lo roto se aprecia esa melancolía medio rabiosa y hay una conexión estética con las canciones”, evalúa.

Télam: ¿Todo “Tregua” es de algún modo hijo de la pandemia?

Cecilia Bernasconi: Todo ese período de tiempo fue un año de escribir, de dibujar y de componer. De encontrar un espacio de tregua en un período de opresión. Y definitivamente el nombre del disco sí surgió mientras estaba siendo grabado cuando se había abierto un huequito de mayor fluidez.

T: ¿La mera existencia también se vio afectada?

CB: No. Estoy agradecida de que no me faltó trabajo porque doy clases de canto que pude sostener de manera virtual al igual que la herramienta creativa. Ahora creo que estamos en la otra etapa de re-acostumbrarse a volver.

T: Además de haber trabajado con un letrista, ¿qué otras cosas cambiaron en tu manera de componer en este contexto?

CB: No hubo grandes cambios. Siempre empiezo a componer por la guitarra, por buscar alguna textura, algún motivo para desarrollar y sobre eso empiezo a sentir un clima para el que le busco palabras. Pero a veces hay canciones que salieron del papel. Lo que se mantiene es una emoción que se busca.

T: ¿Qué sentís que “Tregua” tiene en común con tus primeros dos discos?

CB: Hay una continuidad que tiene que ver con ese cruce de géneros y con cómo me gusta cruzarlos a mí.

T: ¿Y en qué se diferencia?

CB: Me gusto más como cantante que en los discos anteriores. Le vengo dedicando mucho a la formación vocal que pude plasmar mejor que en discos anteriores.

