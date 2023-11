El argentino Hernán Cattáneo, figura mundial de la música electrónica como lo ratifica su protagonismo en la serie documental "Beplaying: la voz detrás del sonido" que se emite por la plataforma Star+, destacó el presente de su joven compatriota Bizarrap de quien dijo "hace bailar a todo el mundo".

Durante una entrevista con Télam, Cattáneo ponderó que la música de Bizarrap "está totalmente influenciada por la música electrónica 'mainstream': no está tan lejos lo que hace, pasa que lo hizo con el mundo latino y nadie lo había hecho, y es espectacular cómo llevó la música argentina a estar palmo a palmo en escuchas con Los Beatles".

"Me encanta el 'groove' de las cosas que hace Bizarrap -resaltó- me parece que es tremendo porque lo ves un día haciendo música mexicana, otro día argentina, o con un español... se junte con quien se junte, él le mete un 'groove' que le gusta a todo el mundo, que hace bailar a todo el mundo, desde su propio lugar, con su personalidad".

En esa observación sobre uno de los fenómenos de la escena actual, el DJ, de 58 años, sostuvo: "No es el tipo de música que pongo yo en una fiesta. pero eso es independiente; el éxito que tiene y lo que logró desde su casa en Ramos Mejía es espectacular porque tiene una cabeza totalmente abierta con artistas de todos lados, eso le da una amplitud: avanzó 40 casilleros en tres años".

El músico que ya había tenido otra experiencia en plataformas con la exhibición del documental "Connected" con el registro de su emblemático show en el Teatro Colón, en este caso en Netflix, subrayó que "lo que me gusta de Bizarrap es el 'groove' que le mete a todo lo que le traen. Porque a él le traen canciones que no tienen ningún 'groove' y les mete todas esas bases y consigue hacerlas hits mundiales, canciones que quizás podrían pasar desapercibidas. Eso es un mérito enorme y es entender lo que pasa en todos lados".

En los seis episodios de "Beplaying: la voz detrás del sonido" se retrata el recorrido de media docena DJ's , un staff que completan Armin van Buuren, Carl Cox, Nervo, Afrojack y Richie Hawtin, haciendo foco en la vida de los reconocidos músicos electrónicos, siguiéndolos y explorando sus procesos creativos e inspiraciones.

La serie exhibe un acceso exclusivo a la vida de DJ's detrás de escena y con material de archivo, imágenes de sus presentaciones y testimonios de miembros de su círculo, explora aspectos poco conocidos de cada artista.

En cada entrega, de 30 minutos, los DJ's comparten recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre su camino recorrido, al tiempo que abren las puertas de su estudio de grabación y de su casa para mostrar la intimidad de su vida familiar y laboral.

En el caso de Cattáneo, el argentino repasa los hitos de su carrera y muestra el detrás de escena de los preparativos para una fiesta en Punta del Este; Van Buuren recorre su Leiden natal y relata su relación con la música y comparte sus vivencias desde Ibiza, donde cuenta sobre su experiencia al frente de su propio sello y su programa semanal de radio, y el episodio de Cox sigue al británico, quien traza las influencias de sus raíces caribeñas en su amor por la música en una convulsionada Inglaterra de fines de la década del 60.

Las gemelas Liv y Nim Nervo rememoran su llegada a la escena londinense con apenas 19 años y cuentan cómo sus vivencias inspiran sus actuales composiciones y dan acceso al detrás de escena de su trabajo con cantantes como Paris Hilton o Natasha Bedingfield y Afrojack recuerda su infancia y juventud y, junto a David Guetta, cuentan cómo se conocieron y los entretelones de su trabajo compartido durante una década, mientras que Hawtin recorre su carrera de casi 40 años, abriendo las puertas de su estudio para contar cómo funcionan sus sets y cuál es su proceso creativo, con detrás de escena de un show en Buenos Aires y los preparativos de un set con el DJ español Héctor Oaks.

"Tiempo atrás había escrito un libro (por "El sueño del DJ") sobre mi carrera desde chico y la pasión por la música y todo eso y entonces me pareció que estaba bueno darle también un marco audiovisual; no toda la gente hoy en día lee libros y poder contar tu historia en una plataforma de Disney es un lujo, que me a vean en todo el mundo cómo arranqué y las cosas que hago o cómo vivo me pareció que era interesante y estaba bueno mostrarlo", contó Cattáneo, mentor del exitoso espectáculo "Future Memories".

En cuanto al paso hacia el mainstream de los nuevos sonidos de música urbana en detrimento de la música electrónica, el DJ oriundo del barrio porteño de Caballito reflexionó: "La diferencia es que antes los estilos de música estaban totalmente encasillados por la industria y por la prensa: esto es electrónico, rock, hard rock, pop, synthpop y hoy en día la música es música. Tengo tres hijas y escuchan Harry Styles, Bizarrap y Taylor Swift, uno atrás del otro".

"Nosotros éramos más de separar, hoy la música es música, después te gusta o no te gusta; esa es la división. Antes era más qué tipo de música escuchaba uno, de dónde viene, si es inglesa o estadounidense. Preguntale a un chico de 12 años y no está pensando en los estilos sino en si le da ganas de escuchar o no", agregó.

(Télam)