El tradicional Encuentro de Cine Europeo en Argentina (ECE), en su octava edición que se desarrollará entre el 1 y el 30 de noviembre de manera online a través de Cineueargentina.com, presenta "De cara a la realidad", una consigna que tiene que ver con la programación de catorce títulos "de cineastas europeos sobre retos universales que repercuten en lo individual", según detalla la comunicación de la muestra.

El ECE se realizará en dos etapas: ECE primavera -durante noviembre 2021-, y ECE otoño -en mayo 2022-, en el mes en el que se celebra el Día de Europa.

Si bien esta edición será online a partir del 1 de noviembre, habrá una función inaugural al aire libre el 3 de noviembre en el Centro Cultural Recoleta en donde se proyectará la película eslovena "Inventory", de Darko Sinko, que tuvo su premiere mundial en el reciente Festival de San Sebastián.

El filme de Sinko está centrado en un hombre común que un día atraviesa un intento de asesinato. Aunque las pesquisas policiales no arrojan ningún resultado, el protagonista comienza su propia investigación y descubre que tiene muchos más enemigos de lo que suponía y el relato, desde la tragicomedia, reflexiona sobre la percepción irreal del personaje sobre su propia existencia.

MIRÁ TAMBIÉN Espectáculos y debate sobre la danza en Tecnópolis

Además de "Inventory", el ECE 2021 contará con títulos de Alemania ("En la sombra", de Fatih Akin ), Austria ("Stefan Zweig: Adiós a Europa", de María Schrader), Bélgica ("Oleg", de Juris Kursietis), Dinamarca ("Journey to Utopia", de Erlend E. Mo), España ("Los europeos", de Víctor García León), Finlandia ("Aurora", de Miia Tervo), Francia ("La última lección", de Sébastien Marnie).

También se podrán ver películas de Grecia ("Go for Broke", de Marinos Sklavounakis), Irlanda ("The Silver Branch", de Katrina Costello), Italia ("Entre nosotras", de Maria Sole Tognazzi), Polonia ("Más allá de las palabras", de Urszula Antoniak) y Portugal ("El fin del mundo", de Basil da Cunha).

Click to enlarge A fallback.

A los filmes mencionados se le agrega como invitado el corto argentino "Encuentro", de Mauricio Holc, Gabriel Enríquez y Virginia Forste, presentado por la embajada de la República de Polonia y la Colectividad Polaca de Oberá (Misiones), en un relato que une las tradiciones populares de los guaraníes mbya, habitantes nativos de la selva misionera y de los polacos, que a partir de fines del siglo XIX llegaron a Misiones.

La octava edición del Encuentro de Cine Europeo organizó también diferentes encuentros virtuales como la charla "El cine hecho por mujeres en 2020 y 2021: llegó nuestro turno" un foro de debate virtual presentado junto a EWA (European Women's Audiovisual Network) , dos clases abiertas orientadas principalmente a estudiantes y profesionales de la industria cinematográfica, cuyos temas serán: "Coproducción internacional" y "Distribución y Comercialización Internacional de cine".

MIRÁ TAMBIÉN A los 79 años murió Jorge Cumbo, un referente de la música popular argentina

En forma paralela, se llevarán a cabo asesorías personalizadas a los 10 proyectos ganadores de las convocatorias por Largometrajes en desarrollo y Cortometrajes en postproducción para promover la visibilidad y desarrollar a los artistas locales hacia el mercado internacional. Estos proyectos también participarán de una sesión virtual de pitch con profesionales de la industria nacional e internacional.

Fatih Akin, María Schrader, Juris Kursietis, Erlend E. Mo, Víctor García León, Miia Tervo, Sébastien Marnie, Marinos Sklavounakis, Katrina Costello, Maria Sole Tognazzi, Urszula Antoniak, Basil da Cunha, Mauricio Holc, Gabriel Enríquez, Virginia Forste (Télam)