(Por Javier Berro) Casa del Puente Discos, el sello independiente fundado por Cecilia Amenábar y Pedro Moscuzza que se erige como una referencia de la vanguardia musical argentina de alcance internacional, celebrará mañana en Mar del Plata su vigésimo aniversario con un festival que reunirá a algunos de los artistas más representativos de la escena rockera alternativa.

Los Brujos, Atrás hay truenos, Altocamet, Fin del Mundo, Mujer Cebra, El Club Audiovisual, Nenagenix, Buenos Vampiros y Queridas darán el presente sobre el escenario de Gap (Avenida Constitución 5780) para celebrar el largo recorrido del sello, mientras que desde las bandejas sonará música seleccionada por Amenábar, su hija Lisa Cerati y otros djs como Romina Lee y la dupla conformada por Juaan y Valentín.

Fundado en el 2002 para contener un movimiento de música electrónica que brotaba en los comienzos del segundo milenio, hoy el sello está puesto al servicio del post-punk, el shoegaze y el dream pop que transitan una segunda y gloriosa vuelta gracias a la irrupción de grupos como The Horrors y la vuelta de otros referentes del género como My Bloody Valentine y Slowdive.

De cara al aniversario, Estanislao López, manager de Casa del Puente Discos, conversó con Télam acerca de las vicisitudes que implica llevar adelante un proyecto independiente que sigue renovándose dentro de los márgenes de la independencia y con un incesante compromiso por la "vanguardia y el romanticismo en el arte".

Télam: ¿Hoy el camino para hacer visible una escena alternativa es trabajar a partir de la unión de sus artistas?

Estanislao López: Sí, siempre; porque vivimos en una sociedad y la única manera de que las cosas funcionen es uniéndose. Cada vez que se suma una banda les digo que somos un sello colectivo que trabaja para que todos tengan sus oportunidades, pero que tampoco nosotros les vamos a resolver nada si ellos tampoco hacen algo. Se trata de un trabajo conjunto, y cuanto más aporten más vamos a trabajar nosotros. Y está bueno porque genera un ida y vuelta con los artistas. Como sello independiente, trabajamos con la filosofía del 'hazlo por tú mismo', porque la vanguardia nace cuando no hay un ente mayor o magnánimo que mueve algo.

Click to enlarge A fallback.

T: ¿Y cómo se relaciona el enfoque de un sello que defiende la vanguardia con las nuevas formas de consumo que existen actualmente sobre la música?

EL: Es súper complejo; creo que las herramientas que hay hoy en día para el 'hazlo por tú mismo' son únicas e increíbles, porque podés llegar a un montón de gente que antes no podías. En otros tiempos necesitabas medios más masivos. Igualmente, no de deja de ser difícil porque el consumo que hay hoy cambia constantemente y todas las semanas, y las plataformas donde la gente consume música están adecuadas a eso, retroalimentándose de las redes sociales que funcionan como un ente mayor que está arriba de todo. Ahora, por ejemplo, viene Molchat Doma, una banda de post punk ruso, que está agotando entradas en todas las ciudades gracias a que fueron virales en plataformas como TikTok. Sin eso, ni siquiera estarían viniendo a Sudamérica. Nosotros tratamos de adecuar la estructura y las estrategias a la necesidad de cada banda.

MIRÁ TAMBIÉN Turf se presentará en el Patio del Konex el 4 de marzo

T: ¿Qué desafíos les presentó la pandemia?

EL: Fueron dos años muy complicados y pudimos sobrevivir a eso, porque mal que mal somos casi el único sello independiente que funciona con una estructura mínima en Argentina. Hay muy pocos sellos así, y la pandemia no dejó espacio para la subsistencia. Pudimos sostener las ediciones de discos y vinilos, pese a la complejidad que eso tiene por el dólar y los costos en los envíos. Son cosas que marcaron este momento, pero nosotros pudimos sobrellevarlo. La gente disfruta esas ediciones y nos hace llegar muy buenos comentarios. Pienso que estamos vistos por el lugar importante que ocupamos en el arte, que es en lo que creemos. Somos un grupo de románticos, está más que claro.

T: Las plataformas también permiten conectar con otras escenas internacionales; ¿por dónde pasa el trabajo de Casa del Puente por fuera de Argentina?

EL: Hay mucha conexión con Chile, México y Los Ángeles (Estados Unidos), pero también con otros lugares como Colombia, sobre todo Medellín y Bogotá. En cada gira que hacemos por Sudamérica, tanto con las bandas que traemos, como cuando salimos con alguna, hay una muy buena recepción. En Chile, obviamente por Ceci, Lisa y Beni, siempre estuvo esa conexión. Es un lugar donde nos tratan súper bien y donde tenemos fanáticos de la movida alternativa, porque llevamos bandas que no las lleva nadie y flashean mucho con eso. En Los Ángeles se da por compartir parte de la escena alternativa: ya hemos llevado a Sudamérica a un montón de bandas como Drab Majesty, Tricky y Slowdive.

T: Hoy la industria musical trabaja con el soporte de las marcas, al igual que los grandes festivales, mientras que ustedes siguen apostando por algo diferente.

EL: Es otro plan. Hoy todo es una marca y a mí eso me cuesta un poco. No me parece que esté mal, porque cada uno elige la forma de sustentarse, pero a mí me choca un poco ver que todos sean modelos de ropa. A ver, Malcom McLaren tenía un local de ropa antes de manejar a los Sex Pistols y gracias a eso les daba ropa a ellos. Es algo parecido, pero estamos hablando de un local de ropa y un sex shop del '76 y en Londres. Es otro contexto y tampoco es que se trataba de Adidas o Nike. En nuestro caso, yo no tengo ganas de que los chicos sean modelos de ropa, tengo ganas de que se expresen y se hagan valer por su música. Ese es el camino que elegimos y, en el medio, tratamos de usar todas las herramientas que hay para impulsar eso. No está mal ser modelo de esas marcas, son formas y todo es válido. Pero nosotros hacemos hincapié en la búsqueda artística y en lo que están comunicando. Estamos en la era de la comunicación y del contenido, pero prefiero un contenido de quince segundos que, al menos, te diga algo más allá de la desfachatez.

T: ¿Cuál es tu deseo para el futuro del sello después de celebrar estos veinte años?

EL: Que la escena que venimos construyendo hace un tiempo funcione para los que están dentro de ella y que puedan seguir retroalimentándose, con el sello como soporte y estructura. Que Casa del Puente sirva como un vehículo y ayuda para fortalecer algo, pero que la escena sea sostenida por las bandas. Queremos ayudarlas a que puedan prosperar y ayudar al desarrollo de la movida. En otras palabras, que la rueda gire, todo vaya y vuelva, y que alguien más joven que yo venga a movernos el piso y pueda sumar como yo sumé en este tiempo. Somos un poco románticos quizás, pero queremos tratar de encontrar el equilibrio y el balance. Eso es lo más importante.

(Télam)