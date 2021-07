La cantante, exmodelo y actriz Carolina del Carmen Peleritti, quien desde 2009 inició su carrera musical y actuó en escenarios de todo el país alentada por figuras como Jaime Torres y Peteco Carabajal, lanzó su primer trabajo discográfico, "Aleteo", que grabó motivada por lo que consideró el "regalo" de poder dedicarse a la música y en el que muestra el recorrido que en más de una década la trajo "a esta orilla".

La perseverancia, la búsqueda intuitiva de encontrar su propia voz y de vivir los cambios con naturalidad, fueron claves en el camino de Peleritti, quien presenta este cálido y cuidado trabajo integrado por seis canciones, dos de ellas propias -la que da nombre al disco y "El suspiro", que compuso junto a Carabajal- y bellas versiones de piezas del folclore, la música que escuchó en su infancia.

"Siento que todo lo que hice tiene que ver con este presente y con haber tenido el aprendizaje del escenario, de la pasarela, de la expresión, de estudiar, de ir encontrando quién soy yo. Soy esta que hace lo que siente; y la música es un regalo para mí, me llevó muchos años darme cuenta pero todo me trajo a esta orilla", dijo en charla con Télam Carolina del Carmen Peleritti, su nombre completo y como hoy elige presentarse.

Si bien la exmodelo y actriz es reconocida en el ámbito de la música, hasta el momento sus seguidores solo podían encontrar registros de conciertos en vivo en las redes. Hoy "Aleteo" llega a todas las plataformas digitales (en YouTube incluye cinco videos y un variado material) como resultado de una construcción, de su intención de mostrar lo que busca: "Qué es lo que me gusta, cuál es la música que quiero cantar y cómo me gustaría hacerlo".

Para ello decidió "invitar a cinco productores, trabajar en equipo, crear todo el concepto y el arte del disco acompañada por grandes aliadas y aliados": Peteco Carabajal ("El Suspiro"), Daniel Martín ("Aleteo"), Santiago Vazquez ("Ay mis tiempos (Florcita y Cardón)"), Max Masri ("Zamba del Renacer") y Diego Rolón ("Verde Romero" y "Coplas para la luna"), se sumaron para aportar colores y sonoridades diferentes a esta propuesta.

Télam: ¿Cómo ves a la distancia estos años de camino, de descubrimientos?

Carolina del Carmen Peleritti: Desde que empecé a cantar en vivo hubo una construcción con la música, no solamente tuve el deseo de empezar a cantar sino hacer toda esa búsqueda de un repertorio folclórico. Con el tiempo fui sintiéndome más segura. Empecé a cantar en 2009 con el abrazo de Jaime Torres, quien me abrió y me empujó a esto. Siempre hay un momento de inicio en las cosas. Después una tiene que seguir.

T: ¿El hecho de respetarte en tus tiempos y de formarte te dio confianza, seguridad?

CCP: Empiezo a trabajar con mi voz desde los 18, estudiando canto y música, con la intención de descubrir mi voz, para expresarme mejor y tener ese conocimiento. El instrumento me sirvió para la actuación. En ese tiempo paralelamente estudiaba teatro, entonces cuando me dediqué a actuar, la voz ya estaba lista para poder trabajar en el teatro, en donde se necesita tener el instrumento afinado y trabajar con la voz sin amplificación. En ese recorrido también voy encontrando mi identidad que estaba muy guardada y me doy cuenta que hay una voz grande que empieza a salir. De ahí a animarme a cantar pasaron muchos años.

T: Te permitiste cambiar.

CCP: Me gusta ir en busca de eso; la naturaleza es cambio, me encanta tener la posibilidad de hoy dedicarme a la música, para mí es un regalo, y tener la felicidad de poder hacer esto, que es un proyecto propio, donde yo lo presento, es algo mío.

T: Fuiste respetuosa al no exponerte en un momento que no sentías que era el adecuado.

CCP: En realidad es un cuidado a mí misma, a sentir cual es mi deseo profundo, que es lo que a una le está pasando y qué es lo que realmente uno quiere expresar. Decido cantar cuando me doy cuenta de qué es lo que quiero cantar.

T: Y ahí te remontás a la infancia.

CCP: Sí, a la música que escuchaba cuando era chica, había mucha música en mi casa, pero sobre todo folclore. Mi mamá me llevaba a ver a Mercedes Sosa, en mi casa había discos de ella y de autores de distintos géneros. Y ese es el eco que tengo de mi infancia. Cuando me doy cuenta que lo que quería era hacer folclore, al poco tiempo conozco a Jaime Torres y después de seis meses de conocemos me invita a cantar. Fue la primera vez que canté en vivo y acompañada por él. Enseguida se hizo Jaula Abierta, un encuentro de mujeres cantoras durante 2010 en San Telmo, con Rita Cortese, Lidia Borda, Teresa Parodi, Dolores Solá y yo que recién empezaba a cantar.

T: ¿Cómo surgió "Aleteo", una canción que lleva letra y música tuya?

CCP: En esto de ir a buscar los paisajes y el repertorio de otros artistas para cantar, empiezan a sucederse las canciones. "Aleteo", me hizo poner en un lugar distinto, sentí que era momento de plasmar un material. Es un huayno inspirado en Jaime Torres. La hice con mi ronroco (instrumento que viene de la familia de los charangos) y mi voz. Lo invité a Daniel Martin, productor de música electrónica enraizado con la música folclórica, le dio todo un vuelo y ese universo sonoro.

T: Convocaste a grandes productores para que te acompañen. En el disco se escucha un sonido homogéneo. ¿Tu rol fue aunar esos diferentes universos que traían cada uno?

CCP: Fui en busca de esos aliados y aliadas para acompañarme; me entregué también a eso, "a decir bueno, me entrego a lo que vos me traés", fue como unirme a viajes distintos.

T: En "El suspiro", que lleva letra tuya y música de Peteco, cantás en un pasaje "...amo suspirar contigo porque siento que estoy vivo...".

CCP: La letra está inspirada en esa pregunta íntima sobre qué me inspira para poner en palabras eso que estoy sintiendo en el cuerpo. Yo creo que no hay nadie que no haya sentido esa sensación, como algo que nos conecta a todos.

T: ¿Cómo nace la decisión de presentarte con tu nombre entero?

CCP: Del Carmen es el nombre que tengo en el DNI y fue mi nombre siempre, lo que pasa es quise nombrarme completa, con todas mis partes, y el nombre del Carmen tiene que ver etimológicamente con la música, con el canto, y cuando tomo conciencia de eso decidí llamarme con todos mis nombres, íntegramente. (Télam)